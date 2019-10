Rompicapo simboli e numeri: riesci a risolverlo in 1 minuto? Impresa impossibile!

Questo rompicapo usa la matematica: scopri cosa si nasconde sotto i simboli e rispondi correttamente in un minuto! Se ce la fai sei un genio!

Il rompicapo che vedi utilizza simboli che tutti conosciamo: righello, compasso e gomma. Non lasciarti ingannare però perché per risolverlo dovrai restare concentrato. Riesci a trovare la risposta in un minuto?

Rompicapo scolastico

Tra gli enigmi matematici, quelli che utilizzano operazioni con numeri “occultati” con simboli sono tra i più apprezzati.

Qusto accade perché il nostro interesse viene ulteriormente stimolato, oltre che dalla sfida matematica, anche dalle immagini accattivanti e che rappresentano simboli a noi conosciuti.

I rompicapo con la frutta, o con i libri dunque stimoleranno più del numero semplice il nostro cervello a voler risolvere le operazioni.

Qual è il risultato dell’operazione?

Come puoi osservare dall’immagine ad inizio articolo, si tratta di un rompicapo matematico dunque andrà risolto utilizzando le conoscenze matematiche e logiche che possiedi.

Osserva dunque le varie operazioni: ognuna ha dei simboli che stanno al posto di numeri.

Il tuo compito è scoprire a cosa corrispondono i simboli e sostiruirli corretamente in modo da arrivare al risultato.

Prova poi a dare il risultato dell’ultima operazione.

Se vuoi aumentare la difficoltà, prova a dare la risposta entro un minuto e sfida i tuoi amici!

Leggi il risultato corretto

Pensi di aver ragionato nel modo corretto?

O hai dato la risposta senza pensare abbastanza? Questo rompicapo anche se sembra facile nasconde un trabocchetto che porta all’errore la maggior parte delle persone cade facilmente in errore.

Se ti sei arreso prova a pensare a cosa ti ha creato più difficoltà, poi leggi la risposta giusta qui sotto!

Partendo ad analizzare ogni riga di operazione ti sveliamo il valore di oggi simbolo.

Attento che alcuni simboli sono composti da più elementi quindi il loro valore cambia nelle varie righe!

riga 1) 20+20+20= 60 quindi il compasso vale 20

riga 2) 20+5+5= 30 quindi la gomma vale 5

riga 3) 5-2= 3 quindi i righelli valgono 2

riga 4) 1+20×5= 101 perché il righello è unico e l’operazione da fare per prima è la moltiplicazione

Dunque la soluzione è 101

Se ti è piaciuto questo rompicapo continua a seguirci per tentare altre nuove sfide di logica o matematica!