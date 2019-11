Rompicapo matematico: qual è il risultato di mancante? Basta indovinare la logica

Il rompicapo che sta dividendo gli utenti dei social si basa sulle operazioni con le forme geometriche, riesci a risolverle?

Se non sei un vero asso in matematica ti sarà davvero difficile risolvere questo rompicapo con le forme geometriche, ma non ti abbattere e sfida gli amici!

Il rompicapo delle forme geometriche

La matematica e la geometria sono tra le materie più ostiche e spesso odiate durante gli anni di frequenza scolastica.

In seguito però spesso si rivalutano anche grazie al mondo dell’enigmistica che permette la creazione di sfide appassionanti come questo ed altri rompicapo matematici.

Quello che ti proponiamo rappresenta proprio un mix tra matematica e geometria e sta mettendo alla prova il web.

Altri invece come gli indovinelli logico-visivi necessitano di una buona dose di osservazione ed intuizione, come quelli delle illusioni ottiche.

Quale sarà il risultato dell’operazione misteriosa?

Come rivela il nome di questo rompicapo, le protagoniste sono le forme geometriche che vengono utilizzate al posto dei numeri nelle operazioni.

Il tuo compito sarà quello di scoprire il risultato dell’ultima operazione.

Non ti abbattere se il rompicapo ti sembra impossibile, prova a riguardare molto attentamente l’immagine che abbiamo allegato più sopra nella pagina e tenta tutti i passaggi uno alla volta.

La soluzione ed il procedimento

Se hai provato a dare la risposta al rompicapo, ora ti diremo se hai azzeccato la risposta oppure se hai sbagliato e ti spiegheremo il procedimento.

Il risultato dell’ultima operazione è 10.

Come ci siamo arrivati? Basta fare attenzione a sostituire volta per volta in ogni operazione il numero corrispondente esatto.

Adesso ti daremo il valore dei vari simboli, che si ottengono dalla risoluzione delle operazioni.

Come suggerimento ti diciamo che la cosa più semplice è quella di partire dalla prima riga e poi man mano sostituire solo 1 simbolo per volta.

Ecco dunque che si avrà:

Quadrati=3, triangolo=2, cerchio=4.

Dunque la risposta sarà 4+3×2= 10

Tu è piaciuto questo rompicapo?seguici per altre sfide come questa!