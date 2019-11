Rompicapo impossibile: sai risolvere la griglia matematica? Solo apparentemente è semplice!

Il rompicapo della griglia matematica è uno dei più difficili che girano sul web, scopri il perchè e tenta la sfida impossibile!

Ogni rompicapo ha le sue complessità, quello che ti proponiamo ha una particolarità che lo rende quasi impossibile da risolvere. Scopri quale e risolvi la griglia matematica!

Il rompicapo virale della griglia matematica

Le sfide più appassionanti che coinvolgono il popolo del web sono di certo quelle nuove e complicate. Questo rompicapo infatti possiede entrambe le caratteristiche e la maggior parte delle persone che prova a risolverlo lo sbaglia oppure decide di arrendersi e leggere direttamente la soluzione.

Tu non fare lo stesso errore perché se seguirai i nostri consigli riuscirai a risolverlo stupendo tutti i tuoi amici!

Come tutti i rompicapo matematici per scoprire la soluzione bisogna trovare la regola giusta ma in questo indovinello la soluzione ha un‘ulteriore difficoltà.

Ecco di cosa si tratta.

Sai risolvere il rompicapo?

Ti consigliamo di fissarti bene in mente l’immagine allegata perché quello che dovrai risolvere sarà un doppio enigma.

Ebbene sì, in questo rompicapo la soluzione è doppia perché dovrai trovare il numero mancante e dare la spiegazione considerando le file in orizzontale ed in verticale.

Sei pronto per la sfida impossibile?

Ecco la doppia soluzione

Se hai dato la risposta che credevi esatta sarai molto impaziente di sapere se hai risolto il rompicapo correttamente.

Non ti lasciamo ad aspettare ancora, ti sveliamo quale numero si nasconde sotto il punto di domanda e poi ti spieghiamo anche il procedimento.

Il numero mancante è 20.

Per giungere al risultato guarda per prime le file in orizzontale. Il ragionamento è il seguente

Si moltiplica per 2, ovvero::

3×2×2=12, 4×2×2=16, 5×2×2=20

Per le file verticali invece il ragionamento sarà differente e si dovranno sommare i numeri:

3+4+5=12, 6+8+10=24, 12+16+?=48

Quindi ?=20

Eri riuscito a risolvere il doppio enigma? Se questo rompicapo ti è piaciuto, seguici ancora per mettere alla prova la tua intelligenza!