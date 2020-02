Rompicapo: stupisci tutti risolvendo in soli 20 secondi la sfida virale

La sfida di oggi sta diventando virale, non lasciartela sfuggire e mettiti anche tu alla prova, stupirai tutti i tuoi amici e colleghi con questo rompicapo!

Vuoi provare a tutti di possedere un’intelligenza superiore? Se sì questo rompicapo è quello che fa per te, perché ti permetterà di mettere in pratica le tue abilità!

Tutti pazzi per i rompicapo!

Tra i tanti post virali che inondano il web, la moda dei rompicapo sta ormai spopolando.

Molti sono infatti i gruppi e le pagine dedicate al tema delle sfide logiche e matematiche sulle principali App.

Facebook, YouTube, Instagram ecc sono invase da rompicapo che avvicinano gli utenti al mondo della logica e della matematica e permettono di potenziare queste importanti abilità mentali senza annoiarsi.

Se quindi sei impaziente di gettarti nella mischia, comincia a risolvere questo rompicapo e stupisci tutti!

Quale sarà il risultato corretto?

Per prima cosa osserva l’immagine iniziale che ti svela quale sarà l’equazione da risolvere.

Pensa a tutte le regole che conosci e che possono essere necessarie in questo rompicapo e poi imposta il timer sui 20 secondi.

Sì, perché come molti indovinelli anche questo deve essere risolto in breve tempo, per testare ed allenare anche la velocità di ragionamento.

Dunque l’equazione da risolvere sarà la seguente:

5×5:5(4+4)= ?

Prendi carta e penna se non sei ferrato nei calcoli a mente e poi buttati nella sfida!

Leggi la soluzione!

Dunque se hai letto bene l’equazione e hai capito il procedimento non dovrebbe essere difficile per te arrivare alla soluzione.

Può essere scontato ma ti ricordiamo di non utilizzare la calcolatrice altrimenti avrai non solo barato ma perso l’occasione di allenare il cervello in maniera divertente.

Sai che bastano pochi momenti al giorno per migliorare il tuo livello intellettivo ed anche la tua autostima? Quindi non sprecare questa occasione!

Ecco quindi la risposta corretta del rompicapo, condividi la tua risposta nei commenti, poi confrontala con quelle degli altri utenti e controlla se hai seguito il procedimento gisto.

La soluzione è: 40.

A tale soluzione ci si arriva facilmente seguendo la regola matematica: risolvere prima le parentesi, poi moltiplicazioni e divisioni nell’ordine in cui appaiono scritte.

Se ti è piaciuto il rompicapo torna a trovarci!