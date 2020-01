Rompicapo: operazione breve ma difficile non lasciarti ingannare!

Vuoi cimentarti in un rompicapo senza tempo? Ecco quello che fa per te! Risolvi l’operazione e stupisci tutti i tuoi amici!

Il rompicapo di oggi è per chi vuole giocare con la matematica in allegria: prova anche tu a cercare la soluzione corretta, mettici meno tempo possibile ma non sbagliare!

Rompicapo virale molto coinvolgente

Il web è periodicamente invaso da fenomeni cosiddetti virali, ovvero che si diffondono molto facilmente attraverso le condivisioni tra gli utenti.

Il rompicapo odierno è tra questi ovvero è già stato condiviso molto negli anni passati, intorno al 2016 ma ora sta tornando perché nuovi utenti non lo conoscono e la sfida risulta sempre appassionante.

Ha la caratteristica di essere breve ma non facile, quindi non servono molti conti come accade a volte con i rompicapo, però ugualmente è molto stimolante.

Soprattutto gli enigmi matematici e logici infatti possono dar vita a sfide che coinvolgono famiglie intere o interi gruppi di amici e colleghi e nemmeno il vostro capo riuscirà a resistere, ve lo assicuriamo!

Quale risultato sarà quello corretto?

Se dunque hai voglia di dimostrare le tue doti logiche e matematiche non dovrai fare altro che risolvere senza errori questa breve equazione.

Ecco il testo dell’operazione:

6:2(1+2)= ?

Prova a concentrarti e non perderti d’animo se alla fine ti verrà un risultato differente da quello dei tuoi amici, l’importante è tentare!

Leggi la soluzione corretta

Se ti sei messo alla prova avrai notato che rispetto ad altri enigmi questo non è molto lungo ed ha solamente poche operazioni.

Quante operazioni siano è già un primo step da superare: non tutti ricordano ad esempio che se davanti alla parentesi non vi è nessun segno significa che si deve moltiplicare il numero fuori dalla parentesi con quello che c’è all’interno.

Inoltre cerca di stabilire in partenza l’ordine in cui eseguire le operazioni ovvero prima divisioni e moltiplicazioni e poi addizioni e sottrazioni.

Se sei impaziente di sapere, eccoti accontentato: il risultato è 9!

Ci eri arrivato? Se vuoi lasciaci un commento e torna a trovarci!