Rompicapo matematico: solo il 4% delle persone riesce a risolverlo, mettiti alla prova!

Questo rompicapo matematico è stato ideato da un famoso enigmista, solo il 4% delle persone lo risolve, vuoi provare anche tu?

Sei disposto a metterti alla prova con questo nuovo rompicapo matematico che è stato ideato appositamente per aumentare le tue abilità mentali. Sarai tra i pochi che lo superano?

Rompicapo matematico che ti fa diventare più intelligente

Quando si terminano le scuole si è spesso contenti di non dover più affrontare prove di matematica o geometria, solitamente tra le materie più odiate.

In realtà come si deduce dal grande interesse per l’enigmistica, la matematica ha un suo fascino indiscutibile che ci porta ad essere attratti dalle sfide logiche che presentano conti e regole.

Come mai? Perché la matematica riesce a stimolare le nostre connessioni neurali e darci una sensazione positiva quando riusciamo a risolvere il problema che ci viene mostrato.

Ecco perché gli studiosi della mente e anche i medici concordano sull’utilità di tenere viva la nostra mente con tecniche come i rompicapo, che siano matematici, logici o visivi.

Quanto fa l’operazione misteriosa?

Se allora vuoi metterti alla prova e dimostrare a tutti quelli che conosci che il tuo livello intellettivo è ancora molto alto, puoi provare con questo rompicapo ideato da Michael Rogers che lo ha pubblicato sul sito di quiz Playbuzz ed è già diventato un fenomeno virale.

Ecco l’operazione che dovrai risolvere in soli 10 secondi!

4+3(13-11)= ?

Non ti dimenticare di puntare il timer sui 10 secondi e non barare usando la calcolatrice!

Quando hai dato la risposta confrontala con quella corretta scritta più sotto e leggi cosa ti vuole dire Rogers!

Se la soluzione non la sai te lo diciamo noi

Hai provato a risolvere il rompicapo? Quanti secondi hai impiegato?

Se hai ricordato le regole studiate a scuola non ti sarà stato difficile ma anche se hai sbagliato non ti abbattere ma sfrutta anche la prossima occasione per affinare le tue capacità mentali

Il risultato corretto è 10!

Per ottenerlo infatti dovresti eseguire prima l’operazione nella parentesi, dopodiché la moltiplicazione ed infine l’addizione.

L’ideatore Rogers ha un messaggio per chi non ha indovinato e ti invita a non abbatterti: