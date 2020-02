Rompicapo matematico: svela il genio che è in te! Solo il 3% ci riesce!

Solo pochi riescono a risolvere questo rompicapo matematico, non sottovalutare la sua lunghezza! Mettiti alla prova e sbaraglia tutti gli altri!

A volte anche i più esperti possono sbagliare ed è quello che succede con questo rompicapo matematico che sta mandando in crisi tanti professori!

Un rompicapo matematico non è solo per dilettanti

Vuoi provare quindi questa appassionante sfida e stupire tutti con la tua intelligenza?

Molti sia esperti che dilettanti amano cimentarsi in rompicapo come questo.

Ciò accade perché la matematica anche se ad un primo impatto ci sempre difficile, ci stimola naturalmente dal punto di vista mentale.

La logica interviene per cercare di trovare una soluzione ed il fatto che sia h a sfida stimola il nostro senso di competizione. Ecco dunque facilmente spiegato il successo virale che spesso questi rompicapo hanno.

Capita anche spesso che addirittura professori lo sbaglino, ciò accade sia per distrazione, sia perché sfide considerate”semplici” vengono sottovalutate.

Tu non fare lo stesso errore e prova!

Quale sarà la risposta corretta?

Hai osservato bene l’immagine iniziale? Se sì sei già a buon punto, se invece pensi di non aver dedicato abbastanza tempo a rileggere l’equazione è più conveniente che torni indietro e dai un’occhiata ancora.

Una volta che sei sicuro, prova a rispondere senza cercare aiuti e mi raccomando non sbagliare!

Se te la senti puoi anche rendere più difficile ancora il tutto, provando a dare la risposta in pochi secondi e poi scrivendo nei commenti quanto tempo hai impiegato.

L’equazione da risolvere è la seguente:

6:2(1+2)= ?

Non perdere altro tempo e prova a sfidare amici e colleghi!

Se sei impaziente, ecco la soluzione!

Hai seguito le nostre indicazioni tornando a controllare di aver ben capito cosa dover fare?

Allora non dovresti aver sbagliato.

Se però noti che gli altri utenti danno un altra risposta ti consigliamo di leggere anche il procedimento, non solo la risposta.

In questo modo la prossima volta sarai prontissimo e non sbaglierai!

Il risultato dell”equazione è: 9

Ciò si ottiene facilmente seguendo la regola fondamentale secondo la quale prima di tutto si esegue l’operazione nella parentesi. In seguito si effettuano divisione e moltiplicazione nell’ordine in cui si incontrano.

Ti è piaciuto questo rompicapo matematico? Se si torna a trovarci e mettiti ancora alla prova!