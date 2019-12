Rompicapo matematico: somma la frutta e non sbagliare! Solo in pochi riescono!

Il rompicapo matematico di oggi lascerà il 90% di voi a bocca asciutta, provate a scoprire quanto fa l’operazione con la frutta!

Se ti divertono i rompicapo fuori dal comune prova quello matematico della frutta e dimostra di essere più bravo della maggioranza delle persone che non riesce a risolverlo!

Esiste un rompicapo matematico con la frutta?

I rompicapo possono essere di molti tipi più o meno difficili ed ognuno ha le sue caratteristiche specifiche che lo rendono sia complicato che accattivante.

Quelli visivi richiedono a volte di cercare particolari “strani” o “intrusi” all”interno di un’immagine.

Gli indovinelli invece di tipo matematico necessitano che si conosca bene la matematica, e le sue regole.

Tutto semplice?

Non proprio perché anche conoscendo tutto ciò è molto facile cadere ugualmente nei trabocchetti che chi inventa i rompicapo inserisce in ognuno di essi.

Risolvi l’operazione misteriosa e stupisci tutti!

La sfida di questo rompicapo ti appassionerà sicuramente perché è un tipo di indovinello particolare e molto simpatico: i numeri sono celati da simboli.

In questo caso si tratta di frutta di vario tipo e il tuo compito sarà proprio quello di scoprire quale numero si cela dietro ogni frutto per poi risolvere in modo corretto le operazioni.

Tutto chiaro?

Se pensi di non aver avuto abbastanza tempo, torna in cima all’articolo e riguarda attentamente l’immagine.

Quando ti senti pronto non indugiare ancora e prova a dare la tua risposta!

Ecco la soluzione corretta

Se hai provato a risolvere il rompicapo avrai notato che non è per nulla facile. Ti consoliamo infatti dicendoti che circa il 90% delle persone non riesce a risolverlo.

Mettiti alla prova!

Per premiare la tua buona volontà ora ti diciamo la soluzione corretta!

Banana= 20

Ananas= 8

Arancia grande= 1

Arancia piccola= 0.5

Quindi l’ultima riga si risolverà cosi:

1+8×20= 161

Eri riuscito a risolvere il rompicapo? Se ti sei divertito riprova con un altro enigma continuando a seguirci!