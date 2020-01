Rompicapo matematico: qual è la soluzione giusta tra tutte? Andrai in confusione!

Il rompicapo matematico è tra le sfide più difficili ma apprezzate, indovina il risultato giusto tra le opzioni proposte, rimarrai stupito!

Prova ad amici e parenti di essere un ottimo risolutore di enigmi: risolvi il rompicapo matematico che ti confonderà di certo!

Rompicapo matematico virale

Sono anni che le lunghe giornate tra i banchi di scuola sono solo un ricordo? Ormai la calcolatrice è diventata una protesi del tuo braccio?

Allora questo rompicapo ti farà davvero impazzire!

Sui social sta diventando un fenomeno virale, e trova moltissimi appassionati che si cimentano nei vari rompicapo che vengono condivisi via web.

I più appassionati amano cimentarsi con rompicapo matematici come quello che ti proponiamo in questo articolo o di tipo logico.

Quale sarà il risultato corretto?

Se dunque vorresti dimostrare a tutti che sei abile e con un cervello sempre giovane puoi cimentarti con questa sfida a base di conti e regole matematiche.

Sì perché si tratterà proprio di risolvere questa equazione che all’apparenza non presenta grosse difficoltà ma che in realtà può essere molto ostica.

Sia perché si tratta di numeri tutti uguali, sia perché non vi sono parentesi.

Un altro motivo di difficoltà aggiuntiva poi è data dalle possibili scelte che gli inventori del rompicapo ti hanno presentato. Anziché facilitare la soluzione ti manderanno ancora di più in confusione.

3+3×3-3+3= ?

Quale sarà il risultato?

Puoi scegliere tra quattro opzioni:

A) 3

B) 18

C) 6

D) 12

Non andare in confusione e trova la risposta corretta!

Ecco svelata la soluzione!

Hai messo in pratica tutte le tue abilità? Se si ora potrai valutare se hai dato la risposta corretta oppure no.

Ti diciamo prima che il trucco per non sbagliare stava nel seguire scrupolosamente l’ordine delle operazioni, così come indicano le regole della matematica.

Prima le divisioni e le moltiplicazioni e dopo addizioni e sottrazioni.

Dunque il risultato corretto è l’opzione D) 12.

Ti è piaciuto il rompicapo? Torna a trovarci per giocare ancora con altri indovinelli!