Rompicapo matematico: sai risolverlo senza aiuti? Provaci!

Se vuoi mettere in mostra le tue abilità mentali questo rompicapo matematico è giusto per te, dovrai risolvere l’operazione senza usare nessun aiuto

Per gli amanti degli indovinelli il rompicapo matematico di oggi sarà una bella sfida da affrontare perché ha molte particolarità pur non essendo particolarmente difficile. Mettiti alla prova ma non barare!

Rilassarsi con un rompicapo matematico si può!

La routine quotidiana ti stressa e non hai mai tempo da dedicare ai tuoi hobby? Molte persone sono nella tua stessa situazione, data la vita frenetica che si vive oggi, ma alcuni semplici modi per “staccare” quel poco che basta per ricaricare cervello e spirito esistono.

Tra i più salutari ci sono proprio gli enigmi ed i rompicapo in quanto stimolano le facoltà cerebrali con sempre nuove sfide, non richiedono tanto tempo e contribuiscono ad aumentare l’autostima.

Dunque cosa aspetti, prova a cimentarti con questo indovinello!

Trova il risultato corretto!

Avrai visto l’immagine iniziale che è allegata ad inizio articolo ed arai notato che riporta un’operazione non lunga ma non facilissima.

La prima particolarità da notare è la potenza iniziale. Inoltre si deve tener conto della parentesi e dell’ordine delle operazioni.

Concentrati e recupera tutte le informazioni e le conoscenze matematiche in tuo possesso e non sbagliare!

Se vuoi aumentare ulteriormente la difficoltà della sfida, prova a mettere un timer sui 10 o 20 secondi massimo e poi coinvolgi qualche amico o collega.

Ti divertirai e magari vincerai anche un caffè!

Sei curioso di conoscere la soluzione?

Se vuoi conoscere la soluzione prima dobbiamo dirti che non è ammesso l’uso di calcolatrici, internet o altri “aiutini”.

Anche se è logico lo ribadiamo poiché il beneficio che si trae dalla risoluzione del rompicapo può avvenire solo se si sfruttano le proprie abilità e non importa se si sbaglia.

Aver tentato ed aver letto il procedimento corretto ci avrà già fatto migliorare, provare per credere!

La soluzione dell’indovinello è: 58

Per prima devi infatti risolvere la potenza 6×6= 36

Poi si esegue la divisione e la moltiplicazione e solo poi l’addizione 36:2×3+4

Se ti è piaciuto il rompicapo torna a trovarci per provare altre sfide!