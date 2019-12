Rompicapo matematico: risolvi l’operazione dei 4 senza confonderti!

Il rompicapo matematico dei 4 è virale sui social per il fatto di riuscire a confondere anche il più esperto, prova a metterti alla prova anche tu!

Se sei una persona che non si lascia spaventare dalle sfide nemmeno da quelle più complesse questo rompicapo matematico fa proprio al caso tuo. Divertiti a dimostrare la tua intelligenza risolvendo l’operazione che confonde tutti!

Il rompicapo matematico del numero unico

Tra gli utenti del web sta diventando consuetudine condividere sulle maggiori piattaforme social gli indovinelli più interessanti e stimolanti come quello che ti proponiamo oggi.

I rompicapo non sono semplici indovinelli, sono vere e proprie sfide per la tua intelligenza perché per risolverli devi mettere in campo sia la logica, che le conoscenze matematiche.

Se manchi di una di queste caratteristiche sarà molto difficile risolverlo ma ciò non vuol dire che tu non debba tentare.

A volte i rompicapo riescono a stupirti dandoti la conferma che sei più intelligente di quanto tu stesso pensavi!

Riesci a scoprire qual è il risultato corretto?

Come avrai potuto vedere dall’immagine iniziale questo rompicapo riguarda un’unica lunga equazione da risolvere.

Dovrai perciò eseguire tutte le operazioni nell’ordine corretto, come previsto dalle rigide regole della matematica.

Ma la difficoltà non finisce qui, perché ci sono anche le potenze e in più si tratta di uno stesso numero ripetuto molte volte, cosa che contribuisce a mandare in confusione.

Dunque se vuoi dimostrare di essere più abile di tanti ch hanno fallito prova a risolvere l’operazione con tutti 4!

Ecco per te la soluzione

Allora sei riuscito a trovare il risultato o ti sei arreso?

Se fossimo cattivi potremmo lasciarti senza soluzione, vedresti allora nascere accese discussioni tra gli utenti del web ma invece non ti facciamo aspettare oltre e ti sveliamo quanto è il risultato.

Se hai fatto bene tutti i calcoli il risultato sarà 8.

Ci eri arrivato oppure avevi sbagliato?

Se ti è piaciuto il nostro rompicapo seguici ancora per provarne altri sempre più complessi!