Rompicapo matematico: risolvi il mini enigma che l’80% del web sbaglia!

La difficoltà non sta nella lunghezza, infatti anche un mini rompicapo matematico come quello di oggi può darti del filo da torcere, vuoi provare?

Se vuoi stupire tutti con un indovinello molto particolare mettiti alla prova con questo rompicapo matematico e se lo risolvi condividilo con amici e parenti!

Rompicapo matematico breve

Non sempre la difficoltà che possiamo trovare nei vari rompicapo che si condividono sul web, dipendono dalla lunghezza delle operazioni da risolvere.

Di sicuro una lunga serie di operazioni mette a dura prova ma un enigma breve può essere altrettanto insidioso.

Per risolvere quello che ti proponiamo oggi infatti dovrai attingere a tutte le tue conoscenze matematiche.

Non perderti d’animo e parti con i calcoli!

Quale sarà il risultato?

Come avrai di sicuro osservato appena aperto l’articolo, il testo del rompicapo è davvero molto breve.

Per completezza te lo riscriviamo:

2X-2= 8

Tutto qui? Non credere che sia così semplice come sembra e non sottovalutare nemmeno il fattore tempo.

Infatti dovrai cercare di risolvere l’operazione in pochi secondi, non superare il minuto!

Leggi la soluzione

Se hai deciso di provare la sfida avrai di sicuro dovuto ragionare non solo sull’ordine delle operazioni ma anche sulla presenza e sulla funzione della X.

Se ricordi le regole studiate a scuola non avrai trovato particolari difficoltà altrimenti avrai sbagliato oppure rinunciato all’impresa.

Continua però a leggere solo se hai provato a rispondere, anche sbagliando, non barare leggendo subito la soluzione!

Se invece hai provato, condividi nei commenti la tua risposta e confrontala con le altre, resterai stupito!

L’equazione breve avrà come risultato 5!

Il procedimento in realtà non è complesso.

Se ricordi le regole matematiche basterà spostare il numero 2 al di là del segno dell’uguale, cambiandone il segno.

Dopodiché dovrai tener conto che il risultato a destra andrà diviso per il coefficiente della X.

2X= 8+2

2X= 10

X= 10:2

X= 5

