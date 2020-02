Rompicapo matematico: solo pochi riescono a risolvere le operazioni correttamente

La sfida di oggi ti lascerà stupito, tutte le operazioni riunite in un unico rompicapo matematico e solo pochi secondi per risolverlo.

Pensi sia facile, Provaci!

Se ami i rompicapo quello matematico che ti proponiamo oggi ti piacerà molto poiché per risolverlo dovrai mettere in capo tutte le tue abilità. Stupisci tutti dimostrando quanto vali!

Il rompicapo matematico con tutte le operazioni

Ogni rompicapo presenta una specifica difficoltà, proprio per fare in modo che arrivare alla soluzione non sia semplicissimo.

Un rompicapo visivo ad esempio sfrutterà la capacità di osservazione per nascondere elementi estranei da dover trovare.

Per risolvere un rompicapo logico invece si dovrà giungere alla soluzione utilizzano indizi logici.

Questo rompicapo invece è del tipo matematico ed andranno utilizzati conti e regole nel modo corretto.

Trova il risultato giusto

Per prima cosa riguarda l’immagine con il testo dell’equazione.

Potrai notare che vi sono tutte le operazioni.

Dovrai fare attenzione a non cadere nell’errore che fa la maggior parte delle persone.

L’equazione da risolvere è la seguente:

15-1(12:4+1)= ?

Sei sicuro di aver capito il procedimento?

Se sì, non perdere altro tempo, puoi usare carta e penna se ti serve ma assolutamente no la calcolatrice!

Prova a rispondere nel minor tempo possibile e poi se vuoi condividi il tuo risultato per confrontarlo con gli altri utenti.

Leggi la soluzione

Hai avuto difficoltà a trovare il risultato?

Il motivo potrebbe essere stata la fretta e la distrazione, circa il 60% degli errori dipende da quello, il resto dalla non conoscenza delle regole.

Per agevolarti ti diamo il risultato corretto e ti ricordiamo le regole adatte:

L’equazione da come unico risultato corretto 11.

Il procedimento è molto semplice, basta ricordarsi di eseguire prima le operazioni nella parentesi, eseguendo divisione e poi addizione.

In seguito moltiplicare 1 per il risultato della parentesi e per ultimo passaggio sottrarre da 15 il risultato.

Tutto chiaro?

Se ti è piaciuto questo rompicapo continua a seguirci e sperimenta altre sfide matematiche!