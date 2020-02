Rompicapo matematico: sei abbastanza bravo per risolverlo in 10 secondi?

Vuoi provare a risolvere un rompicapo matematico? Non credere che sia così facile come sembra, solo il 25% delle persone ci riesce!

Se sei una persona che ama le sfide logiche non puoi farti sfuggire questo rompicapo matematico che molti sottovalutano. Non far lo stesso errore!

Quanto sei abile in un rompicapo matematico?

Sei una persona che ama la competizione e le sfide? Oppure sei una persona che preferisce cimentarsi da solo con enigmi ed indovinelli?

In entrambi i casi puoi goderti dei momenti di relax e di crescita intellettiva cimentandoti con rompicapo come questo che possono essere matematici, logici o visivi.

Vedrai infatti che più riesci a risolvere questi rompicapo e più ti verrà semplice sviluppare alcune abilità come quelle che riguardano i calcoli, l’osservazione, il pensiero laterale ecc..

Quindi non perdere altro tempo e lanciati in questa sfida!

Prova a risolvere l’operazione in soli 10 secondi!

Sei pronto quindi a testare la tua intelligenza?

Le uniche regole che dovrai assolutamente rispettare sono: evitare qualunque supporto per i calcoli, come la calcolatrice, e riuscire a dare la tua risposta entro 10 secondi.

Il testo dell’operazione che dovrai risolvere come vedi nell’immagine allegata ad inizio pagina non appare molto complicato.

Fai attenzione però perché molte persone sbagliano proprio per la fretta di rispondere, quindi concentrati molto bene prima di partire a contare!

Se sei curioso ecco la risposta corretta

Il tempo che gli inventori del rompicapo hanno posto come condizione, ovvero 10 secondi, può sembrarti molto poco ma in realtà è sufficiente per dare la risposta corretta.

Di sicuro dovrai dimostrare di essere abile sia nel colpo d’occhio che nei conti, ma non ti abbattere se la tua risposta sarà diversa da quella corretta.

Circa il 75% delle persone sbaglia questo rompicapo e non si tratta di intelligenza ma spesso di distrazione.

Ecco dunque il risultato corretto dell’operazione: 5!

Qualunque altro numero è sbagliato.

Il trabocchetto stava nel notare che la prima riga dell’operazione non va considerata poiché non ha un segno di operazione che la lega alla seconda riga.

Quindi considerando solo la seconda riga, il risultato sarà 5.

Ti è piaciuto questo rompicapo? Vorresti cimentarti ancora in qualche altra sfida d’intelligenza?

Seguici per altri rompicapo appassionanti!