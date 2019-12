Rompicapo matematico: qual è il risultato misterioso? Risolvilo in 30 secondi!

Se ti reputi un genio prova a risolvere questo rompicapo matematico in meno di 30 secondi, non è facile come pensi e se ci riesci stupirai tutti!

Quale sarà il risultato misterioso? Se ami metterti in gioco prova a risolvere il rompicapo matematico in soli 30 secondi. Non farti ingannare dalla fretta e usa le regole giuste!

Sei appassionato di rompicapo? Questo matematico fa per te!

Quando si è scolari si cerca in ogni modo di evitare i problemi matematici o le operazioni da fare, mentre crescendo anche un rompicapo matematico ci attira e ci stuzzica.

Come mai?

Questo accade perché il nostro cervello è naturalmente attratto da ciò che non conosce.

Ogni sfida è un’occasione per apprendere e diventare più abili quindi prova a tutti che sei un asso in matematica!

Quale sarà il risultato dell’operazione?

Il primo consiglio che ti diamo per riuscire a risolvere il rompicapo è quello di tornare ad inizio pagina ed osservare molto attentamente l’immagine con l’operazione da risolvere.

Gli errori sono molto più probabili se ci facciamo prendere dall’ansia di trovare la soluzione, quindi non avere fretta ma considera tutti i vari passaggi.

Come puoi osservare l’equazione da risolvere ha tutte e quattro le operazioni dunque il vostro compito è quello di risolverle nell’ordine giusto.

Ecco la soluzione

Avete provato a risolvere il rompicapo? E ci siete riusciti in meno di 30 secondi oppure avete gettato la spugna?

In qualunque caso ora ti diamo la soluzione con la spiegazione:

13-3×3+2:2= ??

Il risultato corretto è 5

Come ci si arriva? Il trucco è conoscere la regola per risolvere le operazioni che permette di seguire un ordine preciso.

Prima si eseguono moltiplicazioni e divisioni, nell’ordine in cui si trovano e poi le addizioni e le sottrazioni, sempre nell’ordine in cui si incontrano.

Sei riuscito a trovare il risultato corretto oppure sei caduto anche tu in errore?

Non ti abbattere e torna a seguirci per diventare sempre più abile ed intelligente!