Rompicapo matematico: riesci a capire qual è la logica delle operazioni sbagliate? Ti faranno impazzire!

Se sei un appassionato di enigmi non puoi evitare di metterti in gioco con questo rompicapo matematico! Ti lascerà senza parole

Il cervello va allenato e un rompicapo matematico è proprio quello che ci vuole, risolvi le operazioni sbagliate e sarai considerato un genio da tutti quelli che conosci!

Rompicapo matematico virale, sai risolverlo?

Il nostro cervello è l’unico organo del nostro corpo con cellule che non si rigenerano, e la perdita dei neuroni quando avviene non viene compensata con cellule nuove.

Però la natura ha fatto si che l’esercizio continuo ne rallenti l’invecchiamento ecco perché è molto importante tenere sempre in allenamento il cervello.

I metodi possono essere i più disparati ed anche l’enigmistica con i vari rompicapo da risolvere può essere una risorsa da cui attingere per sviluppare e continuare a stimolare le nostre sinapsi.

Anche la medicina ha confermato ciò, dunque sia se tu voglia passare alcuni momenti di relax dalla quotidianità, sia che il tuo scopo sia allenare il cervello questo rompicapo farà al caso tuo!

Prova a sfidare amici e parenti per aggiungere un po’ di pepe e buttati!

Che risultato farà l’ultima operazione?

Come avrai notato osservando l’immagine in alto nella pagina il rompicapo si compone di alcune operazioni.

Le prime sono già con il risultato ma non ci vuole molto a capire che il risultato è sbagliato!

E allora? Uno scherzo dei creatori del rompicapo?

No, le operazioni in realtà sono corrette è solamente la logica ad essere fuori dal comune.

Starà a te dunque scoprire quale sia questa logica e di conseguenza trovare il risultato corretto seguendo tale logica.

Ecco per i più pigri la soluzione

Se dunque hai provato a risolvere il rompicapo avrai notato che la soluzione non è immediata.

Le operazioni erano le seguenti:

1+4=5

2+5=12

3+6=21

8+11=??

Dunque se hai seguito le nostre indicazioni ed hai scoperto la logica hai indovinato che l’ultimo risultato sarà 96.

Questo si può spiegare perché ogni operazione è il risultato della moltiplicazione tra i primi due fattori e la somma del primo:

Quindi 8×11=88+8= 96

Avevi trovato la soluzione corretta?

Se anche hai sbagliato non ti disperare, puoi riprovare con altri rompicapo semplicemente seguendoci!