Rompicapo matematico: risolvi l’operazione virale in meno di 30 secondi!

L’enigmistica sta diventando un fenomeno virale e questo rompicapo matematico che ti proponiamo oggi sta facendo impazzire il web! Riesci a risolverlo?

Il web è spesso demonizzato per i suoi contenuti poco edificanti, invece può essere un’occasione per potenziare la nostra intelligenza come nel caso di questo rompicapo matematico già diventato virale. Prova anche tu!

Rompicapo matematico virale a tempo!

Anche non ti ritieni un genio in matematica puoi sempre provare a cimentarti in una sfida a tempo nella quale dovrai utilizzare tutte le competenze a tua disposizione.

Peri i rompicapo matematici è infatti indispensabile rispolverare le ferree regole matematiche che si sono studiate a scuola ma anche di aggiungerci l’intuito di cui siamo dotati.

A volte poi, il fattore tempo è una difficoltà aggiuntiva perché i secondi che scorrono possono mandare in forte confusione chi sta cercando di fare i calcoli correttamente.

Tu cerca però di non lasciarti distrarre e cerca di sbaragliare tutti gli altri utenti del web trovando la soluzione!

Trova il risultato dell’operazione!

La sfida del rompicapo matematico è già virale e molti utenti la condividono sui social perché scatena molte discussioni sul risultato.

Tu prova a seguire le nostre indicazioni e non avrai problemi a battere tutti!

Innanzitutto dovrai osservare bene l’immagine e cercare di capire il procedimento da seguire prima di far partire il timer altrimenti correrai il rischio di confonderti.

E ricorda di seguire l’ordine preciso delle operazioni, imprescindibile per trovare la risposta corretta!

Quando poi avrai dato la tua risposta, solo allora potrai scorrere l’articolo più in basso e leggere la soluzione giusta.

Siamo certi che non avrai difficoltà ma stai attento a non barare!

Se vuoi conoscere la soluzione eccola

come avrai potuto notare l’operazione non è molto lunga ma non per questo è facile risolverla.

Ecco l’operazione da risolvere:

8:2(2+2)= ?

Come per altre operazioni simili avresti dovuto seguire l’ordine specifico ovvero risolvere per prime le operazioni all’interno della parentesi, poi effettuare la divisione e per ultima la moltiplicazione.

Il risultato finale corretto dunque è: 16

Allora sei riuscito a trovare il risultato corretto in soli 30 secondi?

Continua a seguirci per tenere allenata la tua mente!