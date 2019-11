Rompicapo matematico: l’operazione che sta facendo impazzire il web, non tutti sanno risolverla!

Il rompicapo matematico che ti proponiamo è diventato virale sui social perché quasi impossibile da risolvere. Motissimi lo sbagliano, sei tra questi?

Vuoi provare a cimentarti con questo rompicapo matematico? Non sarà affatto facile ma cerca di impegnarti al massimo e sfida i tuoi amici!

Rompicapo matematico diventato virale

I social media si sa ormai sono diventati la nostra “piazza” virtuale.

Sui social ci si conosce, ci si cambia il buongiorno e si raccontano le esperienze della giornata e perché no ci si rilassa anche con giochi e quiz come questi.

I rompicapo infatti, essendo sfide mai banali ma non particolarmente impegnative possono rappresentare una felice pausa dal lavoro e in ogni caso stimolano la nostra intelligenza.

Uno degli ultimi rompicapo matematici che sta infiammando il web è proprio quello che ti proponiamo oggi.

Non dare nulla per scontato ed utilizza tutte le tue conoscenze matematiche.

Qual è il risultato dell’operazione?

Come puoi vedere dall’immagine ad inizio pagina, l’operazione che ti chiediamo di risolvere è in apparenza molto facile.

Il testo dell’operazione è il seguente:

9-3:1/3+1= ?

come vedi ci sono dei numeri interi e una frazione.

Tu dovrai tenare di risolvere le varie operazioni utilizzando le corrette regole matematiche ed arrivare a trovare il valore del punto di domanda.

Sei pronto? Concentrati e prova!

Ecco la soluzione corretta con spiegazione

Sei riuscito a completare le operazioni?

Oppure ti sei perso tra i calcoli?

Non importa, in entrambi i casi ora ti diciamo qual è la soluzione corretta e ti spieghiamo il procedimento giusto per non sbagliare.

La risposta è = 1

Il procedimento corretto è effettuare prima la divisione che ha la precedenza sulle altre operazioni.

Però come vedi si tratta di una divisione tra un numero intero 3 ed una frazione 1/3 dunque si trasforma prima in una moltiplicazione quindi 3×3= 9.

Attenzione: non semplificare i termini perché è una divisione!

In seguito si possono eseguire le altre operazioni nell’ordine in cui le trovi.

Ecco allora: 9-9+1= 1

Allora avevi risposto correttamente oppure ti eri lasciato ingannare dal trabocchetto?