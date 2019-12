Rompicapo matematico: l’operazione che sta facendo impazzire il web

Il rompicapo matematico di oggi è una sfida irresistibile: l’operazione ti farà impazzire se non userai tutta la tua intelligenza, vuoi provare anche tu?

Per chi ama gli indovinelli quello di oggi è una sfida a cui non può dire di no! L’operazione che ti viene proposta nel rompicapo matematico sembra facile ma non è affatto così, metti alla prova la tua abilità logica e risolvi l’enigma!

Vuoi sfidare i tuoi amici con questo rompicapo matematico?

Nelle lunghe giornate invernali cosa c’è di meglio che interrompere la noiosa routine quotidiana con una sfida di intelligenza tra te ed i tuoi amici o colleghi?

Questo rompicapo matematico fa al caso tuo e dovrai mettere in campo tutta la tua logica e le tue conoscenze matematiche .

Come avrai potuto osseravre dall’immagine ad inizio pagina, il ropicao prevede che tu debba risolvere un’operazione che non pare troppo complessa ma che sta dando problemi di intrepretazione a tante persone.

Prova anche tu!

Quale sarà il risultato dell’operazione?

Come ti abbiamo anticipato l’operazione che dovrai risolvere è motivo di discussioni accese sui social e sul web perché non tutti danno la stessa interpretazione.

Però la risposta corretta è solo una e va usato un determinato procedimento, l’unico riconosciuto valido dai teorici della matematica.

L’operazione da risolvere è la seguente:

48:2(9+3)= ??

Se sei pronto a metterti alla prova tenta la risposta!

Ecco spiegata la soluzione

Se hai seguito i nosri suggeimenti e sei arrivatoa dare la risposat corretta complimenti!

Se ti sei arreso o hai dato una risposta diversa da quella dei tuoiamici non ti abbattere, può darsi che siano stati loro a sbagliare.

L’operazione infatti pur se non complessa è molto insidiosa perchè alcune persone seguono un metodo di conteggio che non è corretto arrivando ad un risultato sbagliato.

La soluzione dell’operazione è 288

Il ragionamento è basato sul fatto che l’ordine delle operazioni da eseguire è il seguente:

quella nelle parentesi tonda

la divisione

la moltiplicazione

Dunque 9+3= 12, poi 48:2= 24 e infine 24×12= 288

Eri riuscito a capire il procedimento e dare la risposta corretta? In ogni caso contiuna a seguirci per diventare sempre più abile nella soluzione di rompicapo come questo!