Rompicapo matematico: l’operazione misteriosa che sta facendo impazzire il web

Questo rompicapo matematico sta facendo impazzire tutti sul web, riesci a risolvere l’operazione misteriosa in meno di un minuto?

Se non sei un esperto questo rompicapo matematico ti darà del filo da torcere, se vuoi stupire tutti prova a risolverlo in meno di un minuto!

Il rompicapo matematico per esperti

Anche gli esperti di enigmi non avranno vita facile con questo rompicapo che mette alla prova non solo le conoscenze matematiche ma anche l’intuizione.

Per riuscire a risolvere i rompicapo matematici infatti c’è bisogno di tutta la concentrazione di cui si possiede ma proprio questo li rende delle sfide appassionanti soprattutto per gli utenti del web.

Molto spesso indovinelli come questo diventano protagonisti di veri e propri tam tam virali sui social network che appassionano famiglie intere e comunità di amici e colleghi.

Dunque se vuoi metterti alla prova prova a risolvere l’enigma misterioso nel minor tempo possibile!

Risolvi l’operazione misteriosa!

Per prima cosa se hai deciso di provare a risolvere questo rompicapo dovrai fare molta attenzione all’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio articolo.

Come potrai notare ci sono alcune operazioni con la relativa soluzione ma una termina con dei punti interrogativi.

Non ti allarmare se le operazioni ti sembrano sbagliate: non lo sono perché hanno una loro logica interna per giungere a quel risultato.

Il tuo compito sarà dunque quello di scoprire questa logica ed applicarla nell’ultima operazione per trovare la soluzione.

Ecco la soluzione

Se ti sei messo in gioco ed hai provato a risolvere l’indovinello ora sarai impaziente di scoprire se hai indovinato la soluzione giusta.

Il risultato dell’operazione misteriosa è= 96

Come ci si arriva?

Per prima cosa osserva bene ogni operazione, se noti i due numeri non vengono sommati ma prima moltiplicati e poi il risultato sommato al primo numero.

Infatti 1×4= 4+1= 5

2×5=10+2= 12

3×6=18+3= 21

8×11=88+8= 96

Se questo indovinello ti è piaciuto prova altre sfide continuando a seguirci!