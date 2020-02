Rompicapo matematico: l’operazione con i simboli ti manderà in confusione!

Questo rompicapo è davvero molto complesso e solo il 2% delle persone ci riesce, prova anche tu e non cadere nell’errore!

Sei sicuro di riuscire a risolvere ogni tipo rompicapo? Ti mettiamo alla prova con questo enigma con i simboli che nessuno riesce a risolvere!

Il rompicapo multiplo

L’enigmistica sta diventando un ‘hobby per molte persone soprattutto sul web.

Sono moltissimi infatti i gruppi che condividono tra loro le varie sfide ed alcuni rompicapo diventano veri fenomeni virali.

Ne esistono di diversi tipi, alcuni più semplici ed altri più complessi, fino a quelli considerati quasi impossibili!

I rompicapo più apprezzati sono quelli matematici e logici, e quello che ti proponiamo oggi contiene entrambe le cose!

Quale sarà il risultato dell’ultima operazione?

Cerca dunque di prestare molta attenzione all’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio pagina, perché contiene gli indizi necessari per risolvere il rompicapo.

Come vedi ogni numero è celato da un simbolo e chiaramente i simboli non sono messi a caso.

Per risolvere l’ultima operazione dovrai infatti scoprire per prima cosa a quali numeri corrispondono e poi seguire l’ordine di risoluzione corretto.

Ti diamo un suggerimento, osserva molto bene le immagini e valuta tutti i minimi particolari.

Quando sei pronto, prova a dare la soluzione!

Se sei curioso leggi la soluzione!

Hai trovato la soluzione che ti sembra corretta? Sei proprio certo che sia quella giusta?

Molte persone si lasciano ingannare da alcuni particolari difficili da notare. Se sei un buon osservatore li avrai scovati!

Intanto ti diciamo a cosa corrisponde ciascun simbolo:

Scarpe= 10

Gatto= 5

Fischietto= 4

Ora devi fare molta attenzione e notare innanzitutto che nell’ultima operazione il fischietto è uno, perciò se due valgono 4 uno solo varrà 2.

In seguito c’è un altro particolare che non nota quasi nessuno: il gatto ha al collo un fischietto, ma nell’ultima operazione non lo ha.

Quindi tenendo conto del valore del singolo fischietto dovremo sottrarlo dal valore del gatto prima di continuare l’operazione.

Ecco quindi come si compone l’ultima operazione:

10+(5-2)×2=

10+3×2= 16

Il risultato quindi è 16!

Ti è piaciuto il rompicapo? Se vuoi provare a risolvere altre sfide torna a trovarci!