Sai risolvere l’operazione in 20 secondi? Metti alla prova la tua mente!

Se l’enigmistica ti ha sempre attirato non puoi non metterti alla prova con questo rompicapo matematico! Sbaraglia tutti i tuoi amici!

La sfida che ti propone questo rompicapo matematico non è affatto semplice e per di più è a tempo: cerca di risolverlo in soli 20 secondi e dimostra di essere un fenomeno!

Sfida i tuoi amici con il rompicapo matematico

Spesso siamo di corsa e non abbiamo tempo per dedicarci ad attività che stimolino il nostro intelletto al di fuori della routine quotidiana.

Invece mantenere giovane ed allenato il nostro cervello è fondamentale anche per contrastare l’invecchiamento fisico.

Quindi cosa c’è di meglio di un rompicapo matematico? Ti diverte e ti aiuta a stimolare le tue abilità.

Prova a condividere questo indovinello con amici e colleghi ti ringrazieranno e noterai che diventerà virale in poco tempo.

Che risultato avrà l’operazione?

Avrai già potuto notare dall’immagine iniziale che questo rompicapo si compone di un’equazione di soli 4.

Operazioni dentro e fuori dalla parentesi comprese e tu dovrai riuscire a trovare il risultato corretto.

Ecco l’operazione da risolvere:

4+4-(4×4)+4-(4:4)= ?

Se hai deciso di tentare la sorte, dovrai anche tenere conto del fatto che avrai a disposizione solo 20 secondi.

Non perdere tempo quindi ma trova la strategia giusta che ti porterà al risultato!

Leggi il risultato!

Quando provi a risolvere dei rompicapo noti subito che ciò che ti pareva semplice all’inizio poi ti getta nella confusione o ti fa cadere in un trabocchetto.

Non lasciarti ingannare dai numeri uguali e non cedere all’ansia che deriva dal timer!

Prova a seguire l’ordine corretto delle operazioni e dai la tua risposta.

Solo dopo potrai continuare a leggere e scoprire così se hai indovinato oppure se dovrai ritentare con un nuovo rompicapo.

Ecco dunque la soluzione: l’operazione da come risultato -5

Come ci si arriva? Bisogna risolvere prima di tutto le operazioni nelle parentesi, quindi effettuare le altre operazioni nell’ordine in cui sono scritte.

Eri arrivato alla soluzione giusta? Se non è così non demordere ma prova con la prossima sfida!