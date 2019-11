Rompicapo matematico: indovina il numero mancante sulla stella in 10 secondi!

Il rompicapo matematico a forma di stella non è complicato ma manda in grande confusione, vuoi provare a risolverlo in soli 10 secondi?

Il rompicapo matematico che ti proponiamo oggi richiede una buona dose di conoscenze matematiche e una capacità di non lasciarsi confondere. Pensi di essere in grado di risolverlo in appena 10 secondi?

Il rompicapo matematico a stella

Gli appassionati di rompicapo sono sempre alla ricerca di enigmi nuovi che stimolino il cervello.

Tra i vari rompicapo che vengono condivisi sui social dove stanno fiorendo anche gruppi dedicati all’argomento, quelli matematici sono i più apprezzati perché ritenuti i più complicati da risolvere.

Molte operazioni infatti nascondono regole specifiche che non tutti conoscono o ricordano.

Per non parlare del tempo impiegato che ne caso si richieda di impiegarci pochi secondo, spesso rappresenta un grosso ostacolo.

Sai trovare il numero mancante?

Nel rompicapo che ti proponiamo oggi, dovrai osservare molto bene l’immagine che ti abbiamo mostrato ad inizio articolo.

Come puoi notare vi è rappresentata una sorta di stella sulle cui punte, o diagonali, sono inseriti dei numeri.

Il tuo compito è quello di capire con quale ordine i numeri sono inseriti agli estremi di ciascuna diagonale e indovinare quale numero si nasconde sotto il punto di domanda.

Pensi sia troppo complicato?

No, ma di sicuro non puoi distrarti perché altrimenti daresti la risposta errata.

Inoltre questo rompicapo deve essere risolto in meno di 10 secondi!

Pensi di farcela? Allora prova!

Ecco la soluzione

Il nostro rompicapo a stella ti ha mandato in confusione?

Oppure sei riuscito a trovare senza problemi la soluzione?

In ogni caso ora ti diciamo la risposta coretta alla domanda del quiz.

Sotto il punto interrogativo si nasconde il numero 1.

Il ragionamento corretto è molto semplice in realtà ma non dovevi lascarti confondere dalla struttura della stella che poteva ingannarti sull’ordine con il quale sono inseriti i numeri.

Infatti se guardi ogni numero in relazione al numero che c’è sull’altro lato della diagonale noterai che uno non è altro che l’elevamento a potenza dell’altro numero.

Dunque ad esempio 5×5= 25, oppure 2×2=4 ecc

Dunque sotto al punto interrogativo dovrà esserci 1×1= 1

Avevi azzeccato la risposta? Se si meriti di cimentarti con altri rompicapo come questi perciò continua a seguirci!