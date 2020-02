Rompicapo matematico: sai trovare le due soluzioni? Non sbagliare!

Questo rompicapo ti metterà alla prova due volte perché dovrai trovare ben due risposte corrette! Pensi sia impossibile? Provaci!

Se vuoi riuscire a stupire tutti quelli che conosci prova a fare questo rompicapo matematico a due soluzioni, solo poche persone ci riescono! Sfida gli amici.

Rompicapo con due soluzioni

Solitamente per i rompicapo esiste solo una soluzione corretta con uno specifico procedimento per arrivarci.

Tutti gli enigmi matematici, logici o visivi, nascono per sviluppare le abilità mentali ma anche per essere un bel passatempo per grandi e piccini.

Come si può notare nelle edicole esistono numerose riviste di enigmistica dedicate a tutte le fasce d’età a seconda della difficoltà dei rompicapo che propongono.

Se decidi di affrontare questo rompicapo dunque, sappi che per risolverlo dovrai trovare ben due soluzioni, sei pronto?

Sai trovare entrambe le risposte corrette?

Come avrai dunque capito il tuo compito in questo rompicapo no si esaurisce dopo aver trovato solo una delle possibili soluzioni.

Dovrai invece trovarle entrambe e logicamente trovare e spiegare i due differenti procedimenti utilizzati.

Ti diciamo subito che al di fuori delle due soluzioni previste dai creatori del rompicapo ogni altro numero che troverai sarà errato.

Osserva dunque bene la foto che ti abbiamo allegato, il testo delle operazioni da analizzare è il seguente:

1+4= 5

3+6= 21

2+5=12

8+11= ?

Se vuoi condividere la sfida con i tuoi amici saranno di sicuro contenti di mettersi alla prova e potrai in tal modo assistere a molte visioni di pensiero differenti.

Ecco per te le soluzioni accettate

Se condividi i risultati che trovi ne commenti ti accorgerai che le molte persone sbaglieranno e non tutti saranno convinti dei risultati.

Ecco perché ora ti scriviamo entrambe le soluzioni in modo che no ci siano dubbi:

1) Soluzione:

1x4+1= 5

3x6+3= 21

2x5+2= 12

8x11+8= 96

2) Soluzione:

1+4= 5

12+3+6= 21

5+2+5= 12

21+8+11= 40

Hai trovato le soluzioni corrette? Ed hai usato i procedimenti indicati?

Se ti è piaciuto questo rompicapo prova allora a sfidare te stesso in un altro indovinello matematico seguendo i nostri articoli