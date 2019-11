Rompicapo matematico a tempo: risolvi l’operazione in 10 secondi!

Il rompicapo matematico che ti proponiamo sta facendo impazzire gli utenti del web, prova a risolvere l’operazione a tempo!

Se sei un asso dei calcoli questo rompicapo matematico sarà un gioco da ragazzi per te ma dovrai sfidare il tempo perché se superi i 10 secondi avrai perso. Vuoi provare?

Rompicapo matematico a tempo

Le sfide virtuali appassionano milioni di utenti che condividono gli indovinelli come quello che ti proponiamo sui loro profilo social e nei gruppi dedicati.

I rompicapo appassionano perché hanno alcune caratteristiche precise: non sono immediatamente risolvibili, stimolano il pensiero e spesso sono a tempo.

Proprio l’ansia data dal fattore tempo può portare a sbagliare ecco perché questo rompicapo metterà alla prova anche la tua capacità di concentrazione.

Il risultato dell’operazione sarà A o B?

Come avrai notato guardando l’immagine che ti abbia allegato all’inizio il rompicapo prevede che tu risolva un’operazione che apparentemente non sembra difficile.

Attenzione però perché l’apparenza spesso inganna e questa operazione può nascondere dei trabocchetti.

Inoltre una delle condizioni per partecipare alla sfida è mettere il timer a 10 secondi.

Allora, fai un bel respiro e poi rispondi:

Il risultato sarà quello della lettera A o B?

Ecco la soluzione

Dato che sei arrivato fino a qui e ti sei messo alla prova meriti che adesso ti diciamo la soluzione e il ragionamento.

La risposta corretta è quella della lettera A=2.

Come mai? È presto detto.

Per non sbagliare devi notare che nell’operazione ci sono sia moltiplicazioni che addizione e sottrazione.

Come ricorderai, la regola matematica vuole che per prime si eseguano le moltiplicazioni e le divisioni e solo in seguito le altre operazioni.

Dunque il procedimento sarà:

(2×3)+2-(3×2)=

6+2-6= 2

Quindi il risultato sarà la risposta A=2

Eri riuscito ad azzeccare la risposta corretta? Oppure l’ansia da tempo che scorre ti ha fatto sbagliare? Continua a seguirci per affinare la tua intelligenza!