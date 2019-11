Rompicapo logico: quale uomo è il più stupido? Non lo indovineresti mai!

Mettiti alla prova con questo rompicapo logico dei quattro uomini sull’albero che molti ritengono impossibile risolvere! Scopri chi è lo sciocco!

Il rompicapo logico che ti proponiamo è tra i più difficili che vengono condivisi sul web, perché necessità una grande dose di intelligenza e intuizione. Vuoi provare o ti arrendi?

Il rompicapo logico dei tre uomini

Molti rompicapo sembrano facilmente risolvibili, per lo meno ad una prima lettura.

Questo capita perché il nostro cervello interpreta i dati più semplici e magari scarta quelli ritenuti inutili.

Ma i rompicapo contengono sempre un “trabocchetto” inserito dai creatori dell’indovinello allo scopo di confondere e sviare i concorrenti.

Più spesso ciò confonde quando il rompicapo è matematico ma anche negli enigmi logici la trappola è sempre insidiosa.

Se vuoi provare ad essere fra i pochissimi che riescono a risolvere il rompicapo concentrati ed usa tutto il tuo ingegno.

Qual è l’uomo sciocco?

Come avrai visto c’è un’immagine ad inizio pagina.

Indica la situazione su cui si basa il nostro rompicapo, per cui ti consigliamo se non l’hai fatto di tornare ad osservarla per bene.

Quando sei sicuro di aver chiara la scena puoi leggere di seguito.

Quattro uomini si trovano seduti su un albero che pare molto alto.

A quanto si vede sono impegnati a tagliare i rami dell’albero per fare cadere gli altri.

Devi sapere che ogni uomo ha a disposizione un solo taglio di ramo a testa.

Il tuo compito è capire quale dei quattro uomini è lo sciocco e perché.

Non pensare che la soluzione sia facile o banale, ma usa il tuo intuito per dare la risposta che più ti convince.

Ecco la soluzione

Osservando l’azione degli uomini, appare chiaro che su quattro tre di loro cadranno dall’albero in seguito al taglio del ramo su cui sono seduti, da parte loro o di un altro.

Solo uno resta sull’albero, il numero 3

Dunque si potrebbe ipotizzare che gli sciocchi sono gli altri e lui è l’unico furbo.

Sbagliato!

L’ uomo numero 3 invece è proprio l’unico sciocco del gruppo.

Se notate bene infatti dal basso arriva del fumo che fa intendere che si sta verificando un incendio sull’albero : gli uomini tentano così di liberarsi in fretta dal pericolo tagliando per sé o per altri il ramo.

Come si può intuire l’uomo numero 3 dopo aver tagliato il ramo resterebbe sull’albero, avendo un misero destino.

Ci eravate arrivati? Se ti è piaciuto seguici ancora per altri rompicapo sempre più difficili.