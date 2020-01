Rompicapo logico: se trovi la stella a cinque punte tra i quadrati sei un genio!

Se ami le sfide d’intelligenza trova la stella a cinque punte nascosta nel rompicapo logico e batti il 90% delle persone!

Il rompicapo di oggi è di tipo logico ma anche visivo: devi riuscire a trovare la stella a cinque punte nascosta nell’immagine. La maggior parte delle persone si arrende, tu cosa farai?

Rompicapo logico o visivo? Difficoltà aumentata!

Se vuoi rilassarti ma anche tenere in allenamento la tua mente non c’è niente di meglio di un bel rompicapo.

I vari enigmi che possono essere condivisi sui social sono di vario tipo in modo che tutti gli utenti del web trovino l’enigma che fa per loro.

Alcuni preferiscono quelli matematici altri quelli logici.

Qualcuno vuole cimentarsi con sfide sempre più difficili e sono proprio le persone che grazie alla costanza diventano sempre più abili.

Se anche tu vuoi sviluppare la tua intelligenza prova subito questo rompicapo.

Dove si nasconde la stella?

In questo rompicapo non c’è un timer come a volte capita quindi il nostro consiglio è quello di prenderti il tempo necessario per osservare con attenzione tutto il disegno che vedi in alto nell’immagine.

Spesso gli errori derivano proprio dalla fretta e dalla ricerca di qualcosa di più difficile di quanto sia in realtà.

Tu non farti ingannare anche se dobbiamo purtroppo confermarti che la difficoltà di questo indovinello è effettivamente elevata e che solo l’1-2% di persone riesce a risolverlo.

Prova a cercare la stella a cinque punte allora e guarda soluzione solo dopo che ci avrai provato.

Non barare!

Guarda la soluzione

Hai provato a dare la risposta?

Oppure ti sei arreso perché non sei riuscito a trovare la stella?

L’immagine era molto complessa, anche per i molti colori utilizzati e le varie forme geometriche che ingannano il nostro cervello confondendolo.

Infatti chi è riuscito a trovare la stella è davvero abile perché questo rompicapo è stato ideato da un vero esperto di giochi matematici, Samuel Loyd che visse tra il 1841 e il 1911.

La stella a cinque punte dunque era molto ben nascosta ma se osservavi l’angolo in basso a sinistra potevi scovarla.

Ecco l’immagine che ti chiarisce la posizione.

Eri riuscito a trovarla?Se anche hai sbagliato non ti abbattere, con la pratica diventerai anche tu un maestro di rompicapo!