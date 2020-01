Rompicapo logico: sai trovare l’assassino? L’80% sbaglia!

Oggi dovrai vestire i panni del detective e scoprire chi è l’assassino di un terribile delitto per risolvere questo difficile rompicapo logico!

Il rompicapo logico di oggi ti trasporterà sulla scena di un delitto! Stai molto attento e indovina chi ha compiuto l’omicidio, sbaraglia tutti gli altri risolvendo questo enigma!

Il fascino del rompicapo logico noir

I rompicapo appassionano milioni di persone. Con l’avvento del web e dei social inoltre tale passione è diventata virale e quotidianamente si possono trovare in rete delle sfide divertenti e stimolanti per il nostro cervello.

Quanto tempo dedichiamo infatti alla cura del nostro corpo? La stessa attenzione spesso non è data anche allo sviluppo intellettivo ed ecco che una semplice attività come quella di cimentarsi con un indovinello di tipo logico o matematico può stimolare le sinapsi in maniera fondamentale.

In aggiunta a ciò i rompicapo che comprendono il dover scoprire chi ha commesso un reato stimolano ulteriormente l’interesse ma non sottovalutarne la difficoltà!

Chi sarà l’assassino?

Se non hai osservato a dovere la scena del delitto ti consigliamo di tornare in alto nella pagina e di prenderti il giusto tempo.

Dovrai valutare tuti gli indizi infatti, perché solo così potrai eseguire al meglio il tuo compito di detective!

Innanzitutto non farti ingannare dai pregiudizi e non cadere nei trabocchetti.

Nel ristorante, come puoi vedere, si è consumato un terribile delitto: la povera donna sulla sinistra infatti è in un lago di sangue.

Il colpevole è ancora all’interno del locale e tu dovrai scoprire di chi s tratta solo osservando la scena.

Pensi di essere in grado? Allora non perdere altro tempo e dimostra di essere più sveglio dell’80% delle persone!

Ecco la soluzione per tutti i detectives!

Sei riuscito ad osservare tutta la scena del delitto con l’occhio del detective che deve dare importanza anche ai minimi dettagli?

Allora avrai di certo indovinato chi è l’assassino!

Per non farti attendere oltre ti sveliamo chi ha ucciso la povera donna nel bagno:

L’assassino è il numero 4!

Da cosa lo si capisce?

Innanzitutto l’arma del delitto è il coltello accanto al corpo della donna e come puoi osservare il numero 4 non ha il suo coltello sulla tavola.

Inoltre la camicia dell’uomo non è in ordine come quella deli altri commensali, e denota che deve aver lottato con qualcuno da poco.

Eri riuscito a risolvere l’enigma? Se ti è piaciuto questo rompicapo torna a trovarci per mettere ancora alla prova la tua logica!