Rompicapo logico: quale tanica si riempie per prima? In molti sbagliano!

Il rompicapo logico delle taniche non è per nulla semplice perché fa cadere tutti nell’errore! Solo il 2% ci riesce! Mettiti alla prova anche tu

I rompicapo sono sempre molto affascinanti anche se nascondono trabocchetti che inducono in errore, quello di oggi è di tipo logico e la soluzione ti stupirá!

Rompicapo logico delle taniche

Hai mai provato a sfidare gli amici con qualche rompicapo? Avrai visto che si appassionano subito tutti, e le discussioni sulla soluzione coinvolgono tutti i presenti.

Questa attività può dunque rappresentare un’occasione di relax dalla vita quotidiana e aiutarci a sviluppare le nostre abilità mentali.

Quale si riempie per prima?

Come puoi vedere dall’immagine in alto il rompicapo si compone di quattro grosse taniche collegate tra loro da piccole condutture.

Sopra la tanica numero 1 è presente un rubinetto che si comprende stia per essere aperto del tutto.

Il quesito a cui trovare risposta riguarda proprio questo: quale delle quattro taniche si riempirà per prima?

Ti diamo un suggerimento: osserva molto bene l’immagine e usa l’intuizione e il pensiero laterale per capire quale sarà la risposta esatta.

Ecco la soluzione

Se hai seguito il nostro consiglio e hai dedicato il tempo necessario ad osservare il disegno è probabile che pensando alle varie opzioni tu abbia scoperto quella esatta.

È altrettanto probabile che tu sia caduto nel’errore in cui cadono quasi tutti: non bisogna infatti solo considerare l’ordine delle taniche ma anche dove sono posti gli ingressi dei condotti.

Infatti il riempimento avviene per via orizzontale non verticale e dunque la numero 1 e la numero 2 sono automaticamente escluse dalla soluzione.

Restano la numero 3 e la 4.

La risposta corretta è: si riempie prima la numero 3!

Quindi si riempirà prima la 3 e solo dopo la 4. Ciò accade per la teoria dei vasi comunicanti e per leggi fisiche.

Ecco la foto della soluzione:

Avevi trovato la risposta giusta?

Anche se hai sbagliato non temere, continua a seguirci e prova altre sfide, diventerai sempre più abile!