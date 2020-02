Rompicapo logico: somma la frutta, non è semplice come pensi!

Nel rompicapo logico di oggi non ci sono numeri ma non significa che non dovrai usare la matematica, riesci a sommare la frutta e a risolverlo

La matematica che diverte te la proponiamo oggi in questo rompicapo logico, riuscirai a sommare la frutta in modo da ottenere un risultato corretto? Sembra impossibile ma non lo è, provaci!

Un rompicapo logico che usa la matematica senza numeri?

I rompicapo sono più di semplici indovinelli, sono enigmi che stimolano tante diverse aree cerebrali e spingono chi si accinge a risolverli a mettere in capo tutta la sua intelligenza.

Come in qusto caso infatti, vi sono vari procedimenti mentali che vanno eseguiti prima di poter giungere alla soluzione.

Ecco perché molte persone si appassionano ed anche quando sbagliano la risposta sono contente di aver giocato per aver avuto modo di mettersi alla prova.

E tu quale tipo di rompicapo preferisci? Quello logico, matematico visivo o altro ancora?

Quale tipo di rompicapo preferisci? Quello logico, matematico visivo o altro ancora?

Quale sarà il risultato corretto?

Ecco allora questa nuova sfida di logica.

Come avrai osservato i numeri da sommare sono celati sotto alcuni simboli.

Frutti differenti indicano numeri differenti infatti e starà a te scoprire quali.

Ecco la soluzione

Ti sei messo alla prova con l’enigma della frutta?

Se hai avuto qualche difficoltà nel procedimento ma anche sesei solo curioso di sapere se hai azzeccato la risposta ora ti diciamo quale è il risultato corretto.

Il procedimento da fare non è complesso anche perché il primo simbolo, la mela, è già evidenziato.

Se la mela dunque vale 7 la seconda riga si risolve molto facilmente:

5+7= 12 quindi l’uva varrà 12

Dopodichè si passa alla terza riga: 7= 1+6 quindi le banane varranno 6.

Infine dunque si arriva all’ultima riga e si dovrà porre attenzione al numero delle banane che indicano quindi un valore diverso.

Ecco dunque che si avrà come risultato 21 poiché:

7+12+2= 21

Ti è piaciuto questo rompicapo? Torna a trovarci e prova altre appassionanti sfide!