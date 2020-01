Per il rompicapo logico che dovrai risolvere oggi non dovrai effettuare calcoli ma di certo non sarà facile scoprire quale dei fratelli è il più folle!

Sei abbastanza controcorrente da riuscire a capire chi dei protagonisti di questo rompicapo logico è il più matto di tutti? Mettiti alla prova e cerca di indovinare in meno di 30 secondi, non è facile ma ce la puoi fare!

La follia in un rompicapo logico

Non è un controsenso un rompicapo logico sulla follia? No perché ogni aspetto ed azione umana anche la più folle è agita secondo una precisa logica.

Forse non molto facile da scoprire, ma la particolarità sta proprio in questo: cercare di mettersi nei panni altrui e scoprire tramite gli indizi visivi ciò che l’indovinello richiede.

I rompicapo possono essere di molti tipi, di certo quelli logici sono differenti da quelli matematici o geometrici ma tutti hanno la comune caratteristica di stimolare alcune aree del pensiero in modo da sviluppare l’intelligenza globale.

Quindi che aspetti? Stupisci tuti i tuoi amici e gli altri utenti del web risolvendo questo rompicapo in meno di 30 secondi!

Chi è il più folle dei fratelli?

Quanto sei esperto di follia? Con questo rompicapo dovrai essere un detective dell’impossibile perché la situazione che ti si presenta è surreale.

Come hai òpotuto vedere nell’immagine ad inizio pagina nella scena sono ritratti 4 fratelli.

Ognuno di essi è impegnato in un’attività che nulla ha di logico…ma forse sì.

Infatti starà a te capire chi tra loro è il più folle di tutti e chi invece nel suo agire manifesta una qualche logica.

Solo dopo che avrai dato la tua risposta potrai leggere la soluzione più in basso.

Ecco la soluzione!

Sei riuscito a capire allora chi tra i fratelli 1-2-3-4 è il più folle e perché?

Allora ti diamo la soluzione: il più folle è il numero 4!

Come mai? Gli altri fratelli agiscono in modo strano ma con un minimo di logica infatti il numero 1 fa affidamento al suo equilibrio, il numero 2 tagliando la tavola potrebbe comunque appendersi alla fune, il numero 3 si fida del fratello e non pensa che lo farebbe cadere.

Il numero 4 invece non solo taglia la corda che lo tiene su, farebbe cadere anche il fratello e si tirerebbe in testa anche il secchio di vernice, il massimo della follia!

Ti è piaciuto il rompicapo? Puoi tornare ad esercitarti con altre sfide e diventare sempre più abile!