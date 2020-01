Rompicapo: scopri chi ha rotto il vaso, non farti ingannare, usa la logica!

Rompicapo: scopri chi ha rotto il vaso, non farti ingannare, usa la...

Il rompicapo che dovrai affrontare è una sfida di tipo logico: diventa un detective e scopri chi ha rotto il vaso tra i sospettati, non sarà facile!

Se ti piacciono le sfide vesti i panni del detective e scopri chi è il colpevole in questo rompicapo logico ma attento a non farti ingannare perché non sarà un’impresa semplice!

Rompicapo logico della famiglia pasticciona

Ti sei mai chiesto cosa vuol dire fare il detective? Hai da sempre una passione per gli enigmi e ami scovare gli indizi che ti portano alla verità?

Allora questo rompicapo è perfetto per te!

Non dovrai eseguire calcoli o regole matematiche perché l’indovinello verte su una situazione che a tutti sarà capitata di vedere ma questa volta dovrai vestire i panni dell’investigatore.

Gli indovinelli logici potrebbero sembrare più semplici di quelli matematici ma hanno anche loro una complessità interna legata soprattutto al nostro modo di interpretare la realtà.

Non tutti hanno lo stesso grado di osservazione infatti, e le credenze ed i pregiudizi che si hanno possono influire sulla risposta.

Dunque mettiti alla prova e cerca di essere il più oggettivo possibile!

Chi avrà rotto il vaso?

Per prima cosa dovrai osservare con attenzione l’immagine che vedi in alto nell’articolo perché ti mostra la scena del “reato”.

Come puoi vedere la situazione riuguarda una famiglia, una mamma con i suoi bambini, o amici dei suoi figli.

Quello che si nota subito è chiaramente il vaso rotto che si trova sul pavimento.

Il colpevole dell’atto vandalico è in quella stanza quindi starà a te indovinare chi è stato!

Dovrai farti guidare dall’intuizione ed essere oggettivo.

Una volta che pensi di essere certo della tua risposta(e del perché della tua scelta), corri a leggere la soluzione continuando a leggere.

Ecco la soluzione!

Come è intuibile avrai ragionato in una tua maniera personale, e ci saranno alla fine risposte contrastanti.

Noi ti forniamo quella corretta e il perché, dovresti ragionare poi sul fatto del perché hai dato risposte diverse, quale pregiudizio o idea preconcetta ti ha guidato ecc.

Il colpevole di aver rotto il vaso è il bambino C quello vestito di verde.

Da cosa lo si deduce? Dal fatto che è l’unici che tiene le mani in tasca.

Come puoi notare il vaso a terra ha lasciato di certo macchie di terriccio, foglie ed acqua sulle mani di chi l’ha fatto cadere dunque anche se mostra un atteggiamento sicuro e sorridente il bambino C è il colpevole!

Ci eri arrivato? Oppure ti eri lasciato fuorviare da qualche altro particolare?

Se il rompicapo ti è piaciuto torna a trovarci per metterti ancora alla prova!