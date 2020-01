Rompicapo logico: “Cosa ha un occhio ma non può vedere?” L’indovinello diventa virale

Rompicapo logico: “Cosa ha un occhio ma non può vedere?” L’indovinello diventa...

Se sei arguto al punto giusto saprai rispondere esattamente al rompicapo logico dell’occhio, mettiti alla prova senza cadere in errore!

L’intelligenza ha molte forme, una è la logica perciò oggi ti diamo l’opportunità di dimostrare che la tua mente è svelta ed abile: risolvi il rompicapo logico che sembra impossibile e batti tutti quelli che conosci!

Inizia il nuovo anno con il rompicapo logico dell’occhio

Ti consideri una persona dotata di intelligenza e capacità logica?

Allora non c’è niente di meglio per te di una sfida per dimostrare a tutti la tua abilità.

Stiamo parlando di un rompicapo logico che ad un primo impatto sembra davvero impossibile ma che potrai risolvere se hai molta fantasia.

Come tutti i rompicapo infatti, lo scopo è quello di farti ragionare e utilizzare modi di pensiero alternativi ed anche se sono dei giochini divertenti aiutano anche a tenere in allenamento il cervello.

Cosa aspetti allora? Buttati nella sfida!

Quale è la risposta giusta?

Hai provato a rispondere all’indovinello dell’occhio?

Il testo è molto semplice come vedi dall’immagine che ti abbiamo allegato più in alto ma non è altrettanto semplice la risposta.

Il rompicapo recita così:

“Cosa ha un occhio ma non può vedere?”

Semplice no?

Beh se ti sembra che non abbia alcun senso ti diciamo che la percentuale di chi dà la risposta giusta è molto bassa ma c’è, si aggira intorno al 1-2%.

Ti verrebbe voglia di rinunciare?

Ti consigliamo di non farlo e di provare ugualmente a rispondere, male che vada avrai sbagliato ma se riesci a scovare la risposta giusta la tua autostima schizzerà alle stelle.

Non ne vale la pena?

Ecco la soluzione che non penseresti mai

Quindi se sei arrivato a leggere fino qui devi aver deciso di provare a risolvere il rompicapo dell’occhio.

Sia che tu ci sia riuscito sia che ti sia arreso, ora potrai leggere la risposta corretta e siamo sicuri che resterai sorpreso.

Quello che ha un occhio ma non può vedere è l‘ago!

La cruna dell’ago è detta infatti anche “occhio” quindi il rompicapo si basava sul trabocchetto linguistico.

Se ti è piaciuto, lasciaci un commento e torna a trovarci per provare altre sfide coinvolgenti!