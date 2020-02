Rompicapo logico: quante tigri vedi? Nessuno riesce a risolverlo!

Se sei un abile osservatore questo rompicapo fa per te, dovrai scoprì il numero preciso di tigri. Non pensare sia facile!

Se ti consideri una persona con un buon Q.I potrai dimostrare quanto vali risolvendo questo rompicapo logico. Solo il 2% azzecca la risposta, sarai tra questi?

Rompicapo logico delle tigri

Quanto siamo intelligenti non lo dice il livello di scolarizzazione e nemmeno il Q.I ovvero il punteggio del livello mentale che si può ottenere da vari test.

Ciò è ormai assodato perché l’intelligenza è una componente multifattoriali e bisognerebbe piuttosto parlare di “vari tipi di intelligenza” come teorizzò anche Gardner.

Possiamo anche aumentare il nostro livello di intelligenza con la pratica, ed è per questo che i rompicapo sia matematici che logici possono essere utilizzati in modo positivo.

Sono infatti sfide che stimolano all”utilizzo di vari processi mentali, uno di questi è di sicuro l’osservazione ed è proprio quello che dovrai utilizzare in questo rompicapo.

Sei pronto a calarti in un’ambientazione selvaggia con tigri e vegetazione per risolverlo?

Datti da fare perché non sarà facile!

Quante tigri vedi?

Il rompicapo di oggi è tra i più belli di questo genere perché rappresenta uno stupendo scenario naturale con dei bellissimi esemplari di animali maestosi e regali.

Però non basta solo osservare ma dovrai usare più concentrazione del normale.

Il tuo compito sarà trovare il numero esatto delle tigri presenti nell’immagine.

Come è chiaro molte sono nascoste e non sarà affatto facile trovarle, vuoi provare?

Ti mostriamo la soluzione del rompicapo!

Hai osservato attentamente l’immagine? dovresti avere avuto il tempo necessario per contare tutte le tigri ma non sottovalutare il compito.

Moltissime persone infatti sbagliano o per la fretta o perché si lasciano distrarre da altre parti del disegno e alla fine non conteggiano in maniera corretta.

Dato che sarai più che impaziente, ora ti diremo qual è il numero totale di tigri, e le trovavi nascoste tra la vegetazione e nell’ambientazione.

Le tigri in totale sono: 16.

Se non sei convinto ti alleghiamo la foto che ti mostra dove si trovavano.

Ti è piaciuto il rompicapo? Torna a trovarci per provare altre sfide logiche!