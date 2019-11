Rompicapo logico: quale tazza si riempe per prima? Sfida gli amici!

Il rompicapo delle tazze da the è perfetto pre sfidare gli amici o i colleghi! Riesci ad indovinare in pochi secondi quale tazzina si riempie prima?

Il rompicapo logico che ti proponiamo sta spopolando sul web e può diventare spunto per momenti di aggregazione e svago. Se anche tu vuoi sfidare amici e colleghi e dimostrare la tua intelligenza risolvi questo indovinello nel minor tempo possibile e stupisci tutti!

Il rompicapo logico delle tazze da thè

Ad alcune persone sono più congeniali i rompicapo matematici, ad altre invece quelli visivi perché magari non sono molto bravi con operazioni o regole.

Sui social network i rompicapo sono molto condivisi tra gli utenti perché rappresentano un modo veloce e divertente per staccare dalla routine quotidiana, perché no, anche imparando qualcosa in più.

Se sei un’appassionato vero di rompicapo ti metti alla prova con qualunque quiz e questo che ti proponiamo oggi non è impossibile ma è molto stimolante!

Indovina quale tazza si riempie per prima

Osserva per prima cosa davvero con molta attenzione l’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio articolo.

Rappresenta la situazione oggetto del nostro rompicapo.

Una bella teiera di the nero fumante sta per riempire alcune tazze da the che si trovano sotto di essa collegate da una specie di sistema di tubi.

Non tutte si riempiranno alla stessa velocità ed il tuo compito per giungere alla soluzione sarà proprio quello di indovinare quale delle tazze presenti si riempirà per prima.

Allora sei pronto?

Per aumentare la difficoltà metti un timer e cerca di risolvere l’indovinello entro 10 secondi.

Potresti anche creare in seguito una classifica dei tempi migliori tra te e i tuoi amici così da rendere la sfida ancora più accattivante.

Pronto…via!

La soluzione del rompicapo per i più pigri

Allora sei riuscito ad aguzzare la vista e a dare la risposta corretta in una manciata di secondi?

Oppure ti sei perso e preferisci guardare subito la soluzione?

Non ti preoccupare ora ti sveliamo subito quale tazzina si riempirà per prima: si tratta della numero 6

Avevi dato la risposta corretta? o ti eri lasciato ingannare dall’ordine dei numeri delle tazze o dalla tortuosità dei condotti?

Non ti abbatere ma continua a seguirci così da allenarti in rompicapo come questi e più difficili!