Rompicapo logico: indovina quale dei quattro personaggi sta mentendo!

In questo rompicapo logico sarà fondamentale il ragionamento per scoprire quale tra i quattro personaggi sta mentendo. Mettiti alla prova!

Nel rompicapo logico che ti proponiamo dovrai essere veloce ed acuto per scoprire chi mente tra i fratelli. Moltissimi lo sbagliano, sarai uno di loro?

Il rompicapo dei fratelli

In questo rompicapo non ci sono calcoli o regole matematiche difficili da ricordare.

La logica è quella che dovrai utilizzare per poter risolvere l’indovinello e dovrai mettere in campo tutte le tue abilità.

Non ti diamo suggerimenti ma ti diciamo che se non presti attenzione sarai tra le molte persone che si lasciano trarre in inganno.

Quindi sfida i tuoi amici o i familiari a risolvere questo rompicapo nel minor tempo possibile senza sbirciare la soluzione!

Scopri qual è la risposta giusta

La situazione del rompicapo è riassunta dall’immagine posta ad inizio pagina.

Quattro personaggi, di cui tre medici hanno rilasciato delle affermazioni.

Sta a te capire quale o quali tra loro mentono e perché.

I tre personaggi di spalle sono medici.

Tutti e quattro affermano di avere un fratello che si chiama Giulio.

Giulio però interpellato afferma di non avere fratelli.

Queste affermazioni sono nettamente in contrasto quindi qualcuno mente.

Tu sai dire chi? E per quale motivo?

Ecco la soluzione

Se ti sei lasciato fuorviare dalla situazione e dalla domanda avrai per forza cercato di trovare uno o più bugiardi tra i quattro personaggi.

Qualcuno avrà risposto che a mentire è Giulio, perché è l’unico che dà una versione diversa dagli altri.

Per qualcun altro a mentire saranno i tre medici per i motivi più diversi

Entrambe le risposte sono sbagliate!!

Nessuno dei quattro personaggi mente, infatti le affermazioni sono tutte corrette dato che i tre medici sono delle donne!

Ci eri arrivato? Se hai sbagliato non gettare la spugna, ma continua a seguirci per testare ancora la tua intelligenza con altri rompicapo