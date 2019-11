Rompicapo logico: quale cisterna si riempie per prima? Sbagliare è molto facile!

Vuoi provare a risolvere il rompicapo logico delle 12 cisterne? Fai molta attenzione perché l’80% delle persone lo sbaglia o si arrende!

Questo rompicapo logico è per gli esperti di enigmi perché richiede molta attenzione e capacità di osservazione. Vuoi provare ad essere tra quei pochi che lo risolvono?

Rompicapo logico delle cisterne

Il rompicapo logico che ti proponiamo non è di tipo matematico o geometrico, dunque non prevede l’utilizzo di regole matematiche o la risoluzione di operazioni.

Ciò non vuol dire che sia semplice da risolvere, anche i rompicapo logici nascondono alcune insidie, prima fra tutte la fretta di dare la risposta.

Un’altra insidia è data dall’osservazione che spesso non è adeguata e dunque ci fa cadere in banalissimi errori come nel caso dai rompicapo logico-visivi.

Se vuoi provare ad essere tra i pochi che riescono a risolverlo continua a leggere.

Quale si riempie per prima?

Come avrai visto ad inizio articolo ti abbiamo messo l’immagine del rompicapo in modo che tu potessi osservarla attentamente.

Non l’hai fatto? Non disperare, torna indietro e cerca di concentrarti bene.

Se ti pare di aver osservato con attenzione prova a risolvere l’enigma seguente:

Il rubinetto è collegato grazie ad una serie di tubi a ben 12 cisterne.

Immaginando che il rubinetto venga aperto, quale sarà la cisterna che si riempirà per prima?

Non pensare che sia impossibile ma non sottovalutare il rompicapo, è molto facile cadere in errore.

Vuoi sapere la risposta giusta?

Ecco la soluzione

Se hai osservato con attenzione, come ti abbiamo suggerito, avrai notato che alcune condutture sono chiuse quindi non riempirebbero le cisterne.

Altre invece sono impossibili da riempire per questioni fisiche.

La cisterna che si può riempire per prima quindi è

la F.

Come vedi non era facile trovare la soluzione e molti avranno sbagliato ma non disperate, vi basterà seguirci per diventare dei veri esperti di rompicapo!