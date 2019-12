Rompicapo logico: quale bicchiere si riempie per primo? Difficile dirlo!

7 bicchieri ma solo uno si riempie per primo, sei capace di indovinare quale? Usa tutta la tua intelligenza e prova il rompicapo logico che è già virale

Sei abile nel risolvere gli indovinelli? Se vuoi prova questo rompicapo logico dei bicchieri e indovina quale si riempie per primo!

Rompicapo logico dei bicchieri vuoti

Avrai di certo sentito il detto “vedere il bicchiere mezzo pieno”, ora però non si tratta di questo!

Quello che ti viene richiesto per la risoluzione di questo enigma non è una visione ottimistica della vita ma una ottima capacità logica e un colpo d’occhio che non tutti hanno.

Per questo rompicapo infatti non ti serviranno formule matematiche o conti difficili ma non vuol dire che per questo trovare la risposta corretta sia facile!

Molti utenti sul web stanno già condividendo l’indovinello che in pochi giorni è diventato virale sui social coinvolgendo parenti ed amici in appassionanti sfide.

E tu vuoi provare a risolverlo?

Quale si riempirà per primo?

Per risolvere questo rompicapo non hai bisogno della calcolatrice o del goniometro ma di molta intuizione e anche una dose di fortuna.

Pensi di essere la persona giusta?

Allora ecco di cosa si tratta: guarda per prima cosa l’immagine allegata ad inizio articolo.

Se non l’hai fatto dedica il giusto tempo a questo passaggio perché è fondamentale per arrivare alla soluzione.

Come vedrai ci sono 7 bicchieri vuoti collegati tramite dei condotti ad un rubinetto che come si nota sta proprio aprendosi per far scorrere l’acqua.

Dovrai indovinare quale dei sette bicchieri si riempirà per primo.

Se pensi di essere in grado di risolverlo buttati e dai la tua risposta!

Leggi la soluzione

Siete riusciti a dare la vostra risposta? Pensate di aver azzeccato o avete tentato la sorte?

Non preoccupatevi perché ora vi daremo la soluzione e la spiegazione del rompicapo dei bicchieri.

Il bicchiere che si riempie per primo è il numero 6

Questo avviene per la legge dei vasi comunicanti ma non solo: se osservate con attenzione alcuni tubi sono chiusi dunque l’unico bicchiere che può riempirsi nel mnor tempo pssibile sarà il numero 6.

Se questo rompicapo vi è piaciuto seguiteci ancora per mettere alla prova il vostro intuito!