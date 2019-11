Rompicapo logico: i pallini grigi di che colore dovevano essere? Solo pochi sanno la soluzione

Se sei un esperto di enigmi prova questo rompicapo logico della piramide e scopri il colore dei pallini mancanti! Solo il 2%delle persone ci riesce!

Questo rompicapo logico della piramide è davvero impossibile e l’80% delle persone rinuncia prima di dare la risposta.

Vuoi metterti alla prova e tentare di indovinare il colore dei pallini grigi?

Il rompicapo logico della piramide è virale

Ogni rompicapo ha la sua particolarità e i più appassionati del genere conoscono ormai tutti i trabocchetti e i trucchi per risolverli.

Alcuni richiedono molto colpo d’occhio e pazienza, per altri servono grandi abilità matematiche, e per tutti bisogna mettere in conto anche una buona dose di fortuna!

Questo è tra i rompicapo più difficili che attualmente vengono condivisi sul web e nelle comunità social di appassionati e te lo vogliamo proporre.

Indovina il colore dei pallini mancanti

Se hai visto l’immagine allegata ad inizio pagina avrai notato che rappresenta una sorta di piramide o triangolo composto da tanti pallini.

Alcuni sono colorati di arancione ed altri di verde.

Inoltre ci sono dei pallini volutamente senza colore e la domanda del rompicapo riguarda proprio questi.

Dovrai infatti indovinare di che colore dovrebbero diventare i pallini grigi.

Ecco la soluzione che solo il 2% trova!

Alcuni di voi si saranno già messi le mani nei capelli, altri avranno provato a farsi suggerire da qualcuno.

Pochi avranno avuto la pazienza di cercare di capire la regola che si nasconde dietro l’alternanza del colore arancione o verde dei pallini.

Il primo step infatti è capire perché i pallini colorati sono disposti proprio in questo ordine.

Di conseguenza si potrà indovinare di che colore diventeranno i restanti pallini.

La soluzione si trova immaginando i pallini arancioni come il segno – e i pallini verdi come segno +.

Ecco che se proviamo a moltiplicare un pallino per quello vicino a lui in orizzontale darà come risultato il pallino nella riga sopra.

Es arancione x verde= arancione

Cioè meno × più= meno e via di seguito.

Avevi indovinato il meccanismo? Continua a seguirci per metterti ancora alla prova!