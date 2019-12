Rompicapo logico: qual è il numero mancante? Pensaci bene! Solo pochi danno la risposta corretta

Se ami metterti alla prova risolvi il rompicapo logico del parcheggio, e stupisci tutti i tuoi amici.

Hai la passione degli indovinelli e pensi di possedere una buona dose di logica? Questo rompicapo logico del parcheggio è fatto apposta per te! Prova anche tu la sfida che molti abbandonano!

Rompicapo logico del parcheggio

Di certo ti sarai imbattuto in qualche rompicapo di quelli che vengono condivisi sui maggiori social.

Ogni indovinello per essere tale deve nascondere un trabocchetto che riesca ad ingannare chi tenta di risolverlo.

Spesso infatti quando leggiamo la soluzione restiamo sorpresi dal fatto che il risultato era più semplice di quanto pensassimo.

Da cosa dipende ciò?

Dal fatto che il nostro cervello a volte tenta di trovare soluzioni molto più complicate di quelle che sono in realtà.

È il caso di questo rompicapo del parcheggio che ti stupirà di sicuro!

Qual è il numero mancante?

Quante volte hai avuto un problema con un parcheggio? Questo è un altro di quei casi ma molto diverso però.

Questa volta dovrai semplicemente indovinare quale numero si cela sotto la macchina parcheggiata nel penultimo parcheggio dell’immagine che ti abbiamo allegato.

Come vedi ognuno ha un numero, quindi sta a te scoprire la logica che lega tra loro i vari numeri dei parcheggi!

Ti avvisiamo che la maggioranza delle persone lo sbaglia o rinuncia, ma tu non farti abbattere da questo!

Ecco la soluzione

Se sei curioso di conoscere la soluzione ora ti accontentiamo ma non prima di averti ricordato di non leggere se ancora non sei arrivato al risultato.

Solo provando e anche sbagliando, si può sperare di migliorare!

La sequenza misteriosa è:

16 06 68 88 ?? 98

Il numero del parcheggio nascosto è 87

Il ragionamento fatto per arrivarci è prima di tutto logico e solo poi matematico.

Infatti per arrivare a trovare il numero corretto avresti dovuto guardare l’immagine ribaltandola!

Ecco allora che la sequenza diventava comprensibile:

86 87 88 89 90 91

Ci eri arrivato?

Se il rompicapo ti è piaciuto torna a trovarci e prova ancora altre sfide logico-matematiche!