Rompicapo logico: indovina il nome della quinta sorella, il 90% lo sbaglia!

Sei capace di risolvere questo rompicapo? Devi scoprire il nome della sorella da questi indizi. Prova a non cadere in errore!

I rompicapo più difficili sono quelli apparentemente più semplici. Mettiti alla prova con questo, cercando di indovinare il nome della sorella mancante e non barare!

Il rompicapo della famiglia stravagante

L’enigmistica è l’arte di creare indovinelli abbastanza stimolanti da invogliare le persone a cimentarsi per risolverli.

Per questo motivo gli enigmi non devono essere scontati o troppo facili altrimenti cade il gusto della sfida.

Allo stesso tempo, uno dei trabocchetti più utilizzati dai creatori di enigmi sta proprio nel mascherare un rompicapo difficile con un’apparente semplicità.

Questo è uno di quei casi ma non è detto che difficoltà voglia dire calcoli difficili o regole da ricordare come accade negli indovinelli matematici

Nella situazione proposta in questo articolo c’è una famiglia che ha deciso di dare nomi molto particolari alle figlie.

Tutta qui la difficoltà?

Scopritelo voi, tentando di risolverlo!

Se ci riuscite in 20 secondi siete ancora più bravi!

Indovinerai il nome della quinta sorella?

Il testo del rompicapo è molto chiaro e te lo riscriviamo in modo che tu possa analizzarlo per bene:

“il padre di Maria ha cinque figlie:

NANA, NENE, NINI, NONO.

Come si chiama la quinta figlia?”

I 20 secondi stanno per partire, hai letto bene? Allora buttati!

Ecco la soluzione!

Hai riletto bene il testo del rompicapo?

Questa famiglia dunque è molto affollata e noi vogliamo sapere il nome della quinta sorella.

Hai provato a dare la risposta?

Qualcuno avrà risposto NUNU o versioni simili.

Sbagliato!

La risposta bisognava trovarla…nel testo!

Sì perché se fai caso la risposta è già stata data nel testo del rompicapo:

La quinta sorella si chiama Maria!

Eravate riusciti a scovare il trabocchetto? O siete caduti nella trappola?

