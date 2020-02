Quale porti apri per salvarti la vita? Il rompicapo logico che sta facendo impazzire il web

Sei pronto per una stimolante sfida? Prova a risolvere il rompicapo logico delle quattro porte che in pochi riescono a fare!

Un tipo temerario o prudente? In questo rompicapo logico dovrai prendere una decisione che ti salverà la vita, ma in pochissimi ce la fanno!

Rompicapo logico, dovrai impegnarti!

Hai una passione sfrenata per l’enigmistica? O ti sei semplicemente imbattuto per caso in questo rompicapo?

In entrambi i casi se vuoi provare a metterti alla prova sei capitato nel posto giusto perché questo enigma non ti lascerà indifferente!

Ci sono vari tipi di rompicapo, quello odierno svela se sei una persona che sa usare la logica oppure no.

Non ci sono infatti difficili operazioni matematiche da risolvere come in altri rompicapo ma non sottovalutarne la difficoltà, infatti secondo i dati che arrivano, solo il 3–5% riesce a risolvere l’indovinello.

Vuoi provare ad essere uno di loro?

Cosa avresti scelto tu?

Se osservi bene l’immagine che è allegata ad inizio pagina vedrai la scena che dovrai analizzare per risolvere il rompicapo.

Ecco qual è la situazione:

Il protagonista del rompicapo si chiama Tom ed è un ragazzo che durante una gita nel bosco si imbatte in una strana casa.

Il curioso Tom entra e la porta d’ingresso si chiude improvvisamente bloccandogli la via di fuga.

Davanti a lui per sperare di uscire da quella paurosa situazione ci sono 4 porte.

Ognuna di esse però potrebbe rappresentare la salvezza o la sua morte dato che dietro ogni porta si cela un pericolo potenzialmente letale.

Cosa nascondono le 4 porte:

– Dietro la prima: un enorme ed affamato squalo

– Dietro la seconda: una grossa massa radioattiva ed informe

– Dietro la terza: un ambiente saturo di gas velenoso

– Dietro la quarta: un assassino che ha ucciso nel 1916 più di 200 persone

Il tuo compito sarà capire quale porta dovrà aprire Tom per avere la sicurezza di sopravvivere.

Ecco la soluzione, impensabile!

Pensi di poter risolvere facilmente l’enigma? Fai molta attenzione perché molti sbagliano proprio per eccessiva sicurezza!

Non è facile trovare la soluzione perché a volte quello che pensiamo più giusto per noi non è la scelta più logica.

Inoltre non dovresti impiegare piu di 30 secondi per dare la risposta.

Ora ti sveleremo quale era la scelta giusta ed il perché:

– La porta da scegliere era la numero 4!

Perché? Semplice, bastava tener conto delle date: se l’assassino era del 1916 attualmente non era quasi di sicuro più in vita e dunque non poteva nuocere a Tom.

Ti è piaciuto il rompicapo? Torna a trovarci per provare nuove sfide!