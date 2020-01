Rompicapo logico di Einstein: risolvi l’enigma del pesciolino, se ci riesci sarai un genio anche tu!

Il rompicapo odierno è stato ideato nientemeno che dal celebre Albert Einstein e lo risolve solo il 2% delle persone, sei tra loro?

Vorresti provare a tutti di essere un genio? Ora puoi risolvendo questo rompicapo logico creato da Einstein, ti basterà scoprire il proprietario del pesciolino. Pensi sia un gioco da ragazzi? Mettiti alla prova!

Einstein lo scienziato che ideò il rompicapo logico

Tutti conoscono Albert Einstein uno degli scienziati più famosi di tutti i tempi. La sua mente geniale permise, tra le altre cose, la teorizzazione della relatività.

Il fisico tedesco era famoso anche per la sua personalità scherzosa ma non tutti sanno però che Einstein si dilettava anche nella creazione di indovinelli impossibili.

Quello di oggi è stato ideato da lui ed è di tipo logico.

Dovrai impegnarti molto per riuscire a spuntarla, segui tutti gli indizi e tenta la risposta!

Chi possiede il pesciolino?

Il primo passo che dovrai che dovrai compiere è osservare molto bene l’immagine che ti abbiamo allegato nella quale è rappresentata la situazione da analizzare.

Noterai che vi sono 5 casette e dovrai tenere conto di tutti gli indizi che ora ti elencheremo per scoprire quale dei proprietari di casa possiede il pesciolino.

1. Nella casa rossa vive l’inglese

2. Lo svedese possiede un cane

3. Il danese beve soltanto del the

4. La casa bianca è a destra della casa verde

5. L’abitante della casa verde beve caffè

6. Chi fuma Pall Mall ha in casa gli uccellini

7. Nella casa gialla si fumano solo sigarette Dunhill’s

8. Chi vive nella casa in centro beve solo latte

9. Nella prima casa vive il norvegese

10. L’uomo che ha i gatti vive vicino a chi fuma Blends

11. Chi fuma le Dunhill’s vive vicino a chi possiede i cavalli

12. Chi fuma le Blue Master beve birra

13. Il proprietario tedesco fuma le Prince

14. Il norvegese vive accanto alla casa blu

15. La casa in cui si fumano le Blends è accanto a quella in cui si beve acqua

Leggi la soluzione dell’indovinello!

La soluzione non è facile ma si può facilmente risolvere utilizzando una tabella ad incrocio dei vari dati così da ottenere un prospetto chiaro.

Il pesciolino appartiene al proprietario della casa verde!

Ecco la spiegazione:

Casa rossa: inglese, Pall Mall, latte, uccellino

Casa verde: tedesco, Principe, caffè, pesciolino

Casa bianca: svedese, Bluemasters, birra, cane

Casa gialla: norvegese, Dunhill, acqua, gatto

Casa blu: danese, Brands, the, cavallo

