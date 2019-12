Rompicapo logico degli insiemi: se riesci a risolverlo sei un genio!

Vuoi mettere alla prova la tua abilità logica? Prova a risolvere questo rompicapo degli insiemi, solo il 2% delle persone ci riesce, sei tra questi?

Se pensi di avere un’intelligenza sopraffina ti proponiamo questo rompicapo logico particolare, osserva bene gli insiemi e prova a dare la tua risposta! Attento a non farti ingannare dalla fretta!

Rompicapo diverso dagli altri: gli insiemi logici

Ogni rompicapo è differente dagli altri ma alcune tipologie sono condivise e dunque sperimentate di più sul web.

Tra questi gli enigmi per così dire virali sono quelli matematici o logici che necessitano per essere risolti, dell’utilizzo di calcoli e regole matematiche.

Il rompicapo che ti proponiamo oggi è leggermente diverso perché non si tratta solamente di risolvere un’operazione ma di scovare la logica che concettualmente lega gli elementi degli insiemi proposti.

Dunque tenta la sfida!

Sai risolvere l’indovinello?

Per aiutarti nella risoluzione del rompicapo vogliamo darti alcuni suggerimenti essenziali.

Il primo è di riguardare con molta attenzione l’immagine che abbiamo allegato all’inizio dell’articolo e cerca di ragionare punto per punto su ogni immagine.

Come vedrai ci sono alcune fotografie molto diverse tra loro: un bambino, un papà con un neonato, dei fiori ed un cane.

Tali immagini sono contrassegnte con un numero: quale sarà logica che si cela dietro questo insieme di immagini?

Prova a scoprirlo e poi dai la tua risposta.

Non barare e guarda la soluzione che ti abbiamo allegato solamente quando sarai sicuro e avrai dato la tua risposta.

Ecco la soluzione

Hai provatoa a dare la soluzione corretta? O ti sei arreso come la maggior parte delle persone?

L’errore in questo rompicapo è molto frequente perchè tutti partono da presupposti sbagliati, ciò ci fa capire che il nostro cervello ragiona per preconcetti che non sempre sono utili.

Ecco perché se avessi seguito i nostri consigli saresti facilemente giunto alla soluzione che ora ti sveliamo.

Il numero che manca è il 4 ed il ragionamento è semplice.

Ogni foto infatti è contrassegnata dal numero che indica le lettere del nome, ovvero:

Bambino=7 lettere

Fiori= 5 lettere

Papà= 4 lettere

Cane= 4