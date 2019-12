Rompicapo logico: quale bicchiere si riempie per ultimo? Pochi danno la risposta corretta

Il rompicapo logico che ti proponiamo è una sfida alla tua intuizione, sapresti indovinare quale bicchiere si riempie per ultimo?

Per gli appassionati di enigmistica alcuni indovinelli sono più facili di altri ma questo rompicapo logico mette alla prova la tua intelligenza e sta spopolando sul web, provalo anche tu!

Il rompicapo logico dei bicchieri

Chi ama l’enigmistica non deve per forza avere un Q.I da supergenio per risolvere gli indovinelli matematici o logici ma di certo ha bisogno di una grande capacità di concentrazione e di intuizione.

Questo rompicapo è del tipo logico, dunque non ti richiede calcoli o regole matematiche ma ugualmente non è affatto semplice e di immediata risoluzione.

Questo perché mette alla prova una serie di abilità che vanno messe in campo tutte insieme.

Inoltre dovresti cercare di risolverlo nel più breve tempo possibile, di sicuro in una manciata di secondi e questo aumenta il grado di difficolta.

Quale bicchiere si riempie per ultimo ?

Questo rompicapo logico sta spopolano sul web grazie anche alla condivisione su canali YouTube come MarcoRipà che lo propone assieme ad altri come sfida a tempo che richiede di non mettere mai in pausa il video.

Scegli se osservare l’immagine che ti abbiamo proposto ad inizio pagina, e dunque di prenderti più tempo oppure di guardare il video e dare la soluzione in una manciata di secondi.

Ovviamente in entrambi i casi non guardare la soluzione prima di aver risposto!

Dunque come potrai vedere nel rompicapo ci sono 4 rubinetti che al momento sono chiusi. Collegati ad essi ci sono 4 bicchieri, il tuo compito sarà indovinare quale di questi si riempirà per ultimo.

Allora se sei pronto, vai!

Ecco la soluzione!

Ha scelto di prenderti più tempo perché sei agli inizi della tua carriera di enigmista o sei un risolutore di rompicapo esperto e dunque hai fatto la sfida a tempo?

Non importa, avrai notato in ogni caso che non è per niente facile rispondere.

Adesso per premiarti ti diciamo la soluzione corretta, poi se vuoi scrivi nei commenti se avevi indovinato oppure no!

Il bicchiere che si riempirà per ultimo è il numero 3!

Questo avviene perché la risalita dell’acqua è più complicata visto il percorso più tortuoso.

Ti è piaciuto questo rompicapo? Se vuoi metterti ancora alla prova con nuove sfide continua a seguirci!

Ecco il video: