Rompicapo intricato: quale interruttore si accenderà, pochi riescono a dare la risposta giusta!

Anche se sei abile questo rompicapo intricato metterà alla prova il tuo intuito: indovina quale dei 4 interruttori si accenderà!

Il rompicapo che ti proponiamo è molto intricato, sta a te sciogliere l’enigma e riuscire ad indovinare quale interruttore colorato si potrà accendere.

Rompicapo intricato da sciogliere con l’ingegno

Tutti i rompicapo necessitano di uno sforzo richiesto al nostro ingegno.

Qualcuno è più complesso e richiede molti passaggi, operazioni e regole matematiche che non sempre tutti ricordano.

Altri invece giocano sulle immagini illusorie o che confondono.

Questo rompicapo in qualche modo può rientrare in questa categoria perché non richiede calcoli ma serve una vista d’aquila ed un buon intuito per rispondere correttamente.

Quale interruttore si accenderà?

Abbiamo allegato l’immagine ad inizio articolo in modo che tu possa osservare attentamente la situazione rappresentata e provare a cimentarti anche tu con l’indovinello che sta facendo impazzire il web.

Come puoi vedere nell’immagine ci sono 4 interruttori di differenti colori: rosso, verde, giallo, blu collegati a fili molto intricati.

Solo uno di questi interruttori si potrà accendere, sapresti dire quale?

Ecco la soluzione

Se hai deciso di provare a cimentarti nel rompicapo dovrai davvero aguzzare la vista per stupire i tuoi amici risolvendolo.

Tante persone si arrendono prima di arrivare alla soluzione ma se avrai seguito il consiglio che ti abbiamo dato forse avrai trovato la risposta corretta.

Vuoi sapere se la risposta che hai dato è proprio quella giusta? Ora ti diciamo la soluzione ed il ragionamento fatto per arrivarci.

L’interruttore che si accenderà è il numero 3 quello di colore giallo.

Come mai? è più semplice di quanto credi perché questo rompicapo altro non è che una sorta di labirinto visivo.

Per arrivare alla soluzione bastava seguire molto attentamente i fili che partono dalla lampadina e si poteva così notare come solo uno sia effettivamente collegato ad un interruttore ( il giallo) che dunque sarà l’unico a potersi accendere.

Se ti è piaciuto questo rompicapo seguici ancora per sfidare amici e parenti con enigmi sempre più intricati!