Rompicapo ingannevole: riesci a risolverlo in pochi secondi? Mettiti alla prova

Questo rompicapo è ingannevole: sembra facile ma se proverai a risolverlo rimarrai sorpreso dal risultato. Non te lo aspetteresti mai

Per chi ama i rompicapo matematici e non, questo che proponiamo oggi è uno dei più difficili da risolvere anche se a orima vista non si direbbe. Se vuoi tastare la tua intelligenza prova a rispondere!

Il rompicapo perfetto, matematico o logico?

Gli amanti di enigmistica si dividono come in ogni cosa a secondo delle preferenze.

C’è chi ama maggiormente i rompicapo prettamente matematici, ossia quelli che si risolvono con conoscenze di regole matematiche.

Altri invece amano di più gli enigmi di logica in cui serve utilizzare il pensiero laterale.

Ci sono poi rompicapo in cui si usano entrambi i metodi.

La difficoltà sta innanzitutto nell’individuare la strategia corretta da utilizzare perché una “partenza sbagliata” ci porterà di sicuro sbagliare la risposta!

Il rettangolo numerico

In questo rompicapo a differenza di quanto capita in altri enigmi non viene presentata un’operazione da risolvere.

Ci sono comunque dei numeri, come potete vedere dall’immagine ed evidentemente questi numeri sono legati da una logica.

Sta a voi capire quale logica c’è dietro questo ordine numerico ed indovinare cosa inserire nell’ultima casella, quella con il ounto esclamativo.

Facile? provateci!

Vi diamo un suggerimento, la soluzione NON E’ 6 !

La risposta corretta

Se riuscite a risolvere questo rompicapo siete tra la minoranza di persone con un Q.I davvero elevato poiché la maggior parte delle persone invece rinuncia.

Innanzitutto dovete capire che tipo di ragionamento usare, e che non è per forza necessario usare la matematica, come vi avevamo suggerito nel titolo.

Ancora non avete capito?

Allora la soluzione ve la diamo noi.

La risposta corretta da inserire nella casella vuota è R

Se fate attenzione infatti i numeri e le loro posizioni non sono casuali ma sono esattamente le postazioni delle marce di un’automobile!

Eravate riusciti ad indovinare la soluzione?

Se vi appassionano i rompicapo seguiteci nei prossimi appuntamenti svilupperete di certo un’intelligenza che vi farà invidiare da tutti i vostri amici!