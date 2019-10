Rompicapo impossibile: in quale numero è parcheggiata la macchina rossa? Mettiti alla prova!

Questo rompicapo sembra facile ma alcuni lo definiscono davvero impossibile! Prova a risolverlo e scopri se sei tra i più intelligenti!

Tra gli enigmi logici quelli che sembrano più facili in realtà sono i più complessi da risolvere. In questo rompicapo bisogna utilizzare tutta la nostra intelligenza e fantasia, volete provare?

Il Rompicapo della macchina rossa: facile o impossibile?

Alcuni rompicapo possono richiedere delle conoscenze matematiche per risolverli, come equazioni, figure geometriche ecc.

In altri che si usi il cosiddetto “pensiero laterale”.

Quello che è certo è che on bisogna lasciarci ingannare dall’apparente semplicità della situazione alla prima lettura.

Volete cimentarvi con questo nuovo enigma? Eccolo!

Come vedete dall’immagine, è rappresentato un parcheggio con diversi spazi ognuno contrassegnato con un numero.

La macchina rossa è posteggiata in un parcheggio di cui non è visibile il numero.

Il quesito da risolvere è proprio questo:

16…06…68…88…??…98

Che numero corrisponde al parcheggio dove è posizionata la macchina?

Provate a scoprire la logica che si nasconde dietro questo rompicapo e se pensate di aver trovato la soluzione giusta, continuate a leggere!

Per scoprire la soluzione usate tutto il vostro cervello!

Quando ci apprestiamo a risolvere le situazioni che la vita ci mette davanti siamo portati ad usare un pensiero che si definisce “euristico” ovvero una sorta di scorciatoia mentale per trovare la soluzione più facile e probabile.

Quando risolviamo un rompicapo però la soluzione è più nascosta e bisogna mettere in campo ogni processo logico anche “fantasioso” per vedere la situazione interamente.

In questo caso molti di voi avranno cercato di scovare la regola della sequenza numerica così da indovinare il numero del parcheggio.

Altri avranno alla fine tirato ad indovinare.

Volete sapere la soluzione?

Chi ha pensato che dietro ci fosse una sequenza numerica precisa ha avuto ragione, ma se non ha usato un pizzico d’immaginazione non ci sarà arrivato di certo!

La soluzione è molto semplice…se ribaltate la situazione!

Infatti il risultato corretto è 87

Come è saltato fuori?

Provate a ribaltare il disegno e vedrete chiaramente la sequenza corrretta:

86..87…88..89..90..91

Vi è piaciuto questo rompicapo? Lo avete trovato semplice o complicato? Se volete testare ancora la vostra abilità logica continuate a seguirci!