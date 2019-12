Rompicapo geometrico: quanti quadrati ci sono? Rischi di impazzire!

Il test geometrico dei quadrati è tra i più discussi sul web, prova anche tu a risolverlo senza impazzire! Usa tutta la tua concentrazione!

Se ti piace sfidare gli amici con i rompicapo, quello geometrico che ti proponiamo oggi ti darà del filo da torcere. Prova a dimostrare la tua bravura indovinando il numero preciso dei quadrati che ci sono nell’immagine. Scoprirai che non è affatto semplice!

Rompicapo geometrico dei quadrati

Forse a scuola eri un amante della geometria oppure odiavi la matematica e tutto ciò che riguardava conti e forme geometriche ma questo rompicapo ti divertirà e stimolerà anche se poi non riuscirai a risolverlo.

Il fatto che non si debbano risolvere equazioni o complicato calcoli ci può far pensare che sia semplice trovare la risposta giusta.

Sbagliato perché molti rinunciano per la troppa fretta di rispondere.

I rompicapo sono di molti tipi e tanti stanno spopolando sul web ultimamente proprio perché non sono facili da risolvere.

Prova anche tu a sfidare chi hai accanto al momento o invialo a chi vuoi e fai la classifica del più intelligente!

Quanti quadrati ci sono?

Se avete deciso di tentare di risolvere il rompicapo il primo passo che dovete fare è proprio quello di non azzardare una risposta a caso in preda alla fretta.

Riguardate l’immagine e cercate di concentrarvi: quanti quadrati riuscire a contare?

Quando sarete sicuri di aver trovato la risposta giusta potete leggere il resto dell’articolo e scoprire se avete azzeccato la risposta oppure no.

Ti diamo la soluzione

Sei sicuro di aver contato proprio tutti i quadrati? Se ti senti sicuro della risposta che hai dato ora potrai leggere la soluzione e lasciarci un commento.

I quadrati sono 40.

Se vuoi ti sveliamo anche dove si trovano:

1 quadrato grande+ 4 quadrati da quattro riquadri+ 4 da tre riquadri+ 9 da quattro riquadri+ 18 da un riquadro+ 8 quadrati piccoli.

Eri riuscito a contarli tutti? Se hai sbagliato consolati perché solo poche persone ci riescono.

Continua a seguirci per sviluppare la tua intelligenza!