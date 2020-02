Rompicapo: la geometria ti farà impazzire, riesci a risolverlo? Non perdere la calma!

Rompicapo: la geometria ti farà impazzire, riesci a risolverlo? Non perdere la...

Se vuoi dimostrare di essere più intelligente della media prova a risolvere questo rompicapo che unisce matematica e geometria!

La sfida che ti proponiamo oggi è davvero complessa e la maggior parte delle persone si arrende. Tu vuoi provare ad essere uno dei pochi che riesce a risolvere questo rompicapo che unisce matematica e geometria?

Rompicapo che manda in confusione

I rompicapo nascono per stimolare le persone ad utilizzare il cervello divertendosi.

Solitamente in ogni tipo di rompicapo viene risolto con l’utilizzo di uno specifico procedimento, di volta in volta diverso.

Si deve utilizzare la matematica, oppure le regole geometriche o ancora la capacità di osservazione o il pensiero laterale.

Sta a te capire quale sia il procedimento giusto per la sfida che devi affrontare.

In questo caso sarà ancora più difficile ma tu non perderti d’animo e prova a stupire tutti!

Quale sarà il risultato dell’operazione geometrica?

Come puoi vedere dall’immagine allegata all’inizio dell’articolo, questo rompicapo comprende delle operazioni da eseguire con simboli geometrici al posto dei numeri.

Ciò può contribuire a farti confondere.

La maggior parte delle persone infatti sbaglia la risposta a causa della fretta o della distrazione, quindi un primo requisito è proprio la capacità di restare calmi e concentrati.

Dovrai trovare innanzitutto a quali numeri corrispondono i vari simboli, e in seguito eseguire le operazioni seguendo l’ordine corretto.

Non barare e non cercare aiuti. Quando avrai trovato la risposta condividila nei commenti prima di guardare la soluzione così da poter confrontare con gli altri utenti le varie risposte.

Sei pronto? Datti da fare!

Se vuoi conoscere la soluzione eccola

Sei riuscito a risolvere il rompicapo? In caso che tu non ci sia riuscito o che non sia sicuro che il risultato sia quello giusto ora ti sveleremo la risposta corretta!

Prima di tutto ti sveliamo a cosa corrisponde ciascun simbolo:

Quadrato= 2

Cerchio= 4

Triangolo= 3

Una volta trovati i numeri corrispondenti avresti dovuto effettuare le operazioni secondo l’ordine corretto: prima la moltiplicazione e poi l’addizione:

2+4×3= 14

Ti è piaciuto il rompicapo? Torna a trovarci per nuove emozionanti sfide!